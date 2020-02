La actriz mexicana causa revuelo tras posar con congresista demócrata

Yalitza Aparicio queda encantada con Alexandria Ocasio-Cortez

Su publicación en Instagram tiene más de 130 mil likes

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien se diera a conocer luego de participar en la película “Roma”, compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece acompañada de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, de ascendencia puertorriqueña.

Con esta imagen, Yalitza Aparicio probablemente haga enojar el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump.

En la publicación, que ya tiene más de 130 mil likes, Yalitza Aparicio expresa lo siguiente. “Cuando se lucha por lo derechos de las trabajadoras del hogar, la lucha no sólo es por y para ellas, también se lucha para que sus hijos puedan tener un futuro digno”. Estas inspiradoras palabras expresadas por Alexandria Ocasio-Cortez se quedaron grabadas para siempre en mi corazón”.

La actriz mexicana, quien estuvo nominada al Oscar como mejor actriz el año pasado, continúa: “Tuve el honor de conocer a esta fuerte, talentosa y valiente mujer que trabaja día con día para mejorar las condiciones sociales en su país. Gracias a nuestro encuentro, pudimos escucharnos y compartir nuestro punto de vista sobre los derechos de las y los trabajadores del hogar”, expresó sobre Alexandria Ocasio-Cortez.

Yalitza Aparicio concluye de la siguiente manera: “¡Gracias a @aoc y a su increíble equipo por abrirme las puertas de sus oficinas en Washington D.C.! #alexandriaocasiocortez #TrabajadorasDelHogar”.

Los comentarios de sus admiradores no tardaron en llegar: “Me encantan!”, “Eres una chida!”, “Mis dos chin… juntas!!!”, “Voy a enmarcar esta foto. Que genial que nos representes en los lugares más importantes. Dos mujeres chin…”, “Reinas”, “Mis presidentas”, “Que emoción!”, “Mujeres exitosas, poderosas, inteligentes y perseverantes”.

Una usuaria se sinceró tanto con Yalitza Aparicio como con Alexandria Ocasio-Cortez: “Me inspiran a echarle duro para adelante y siempre hacer lo que está correcto a mi ideología”.

“Esta es la mejor foto que he visto en mucho tiempo. Dos reinas”, “Eres una mujer muy fuerte @yalitzaapariciomtz no dudo que llegarás más lejos”, “Que padrísimo!!! Me encanta todo este post”, “Eso mi chin… eres todo un modelo a seguir”, “La quiero mucho señora y también a usted @aoc”.

Por otro lado, hubo algunos usuarios que no estuvieron tan de acuerdo con esta imagen que compartió Yalitza Aparicio en su Instagram: “El socialismo es el cáncer y Ocasio es socialista”, “Porque defiendes a las mujeres y porque no la defiendes desde el vientre materno, eh Yalitza, no seas borrega por dinero. No al aborto”.

También, una internauta opinó que, aunque la labor que realiza la actriz mexicana está muy bien, Yalitza Aparicio debería enfocarse en otras cosas:

“Súper excelente en lo que le están enfocando, pero ella fue reconocida actuando en ROMA. Ella es actriz, que le den más para películas y cosas del espectáculo, está joven!!! Y puede también en más películas hacer cosas ejemplares para la humanidad. No sólo andar en mitines y cosas, ¿ya le cambiaron el papel de actriz a Madre Teresa? Es muy ejemplar lo que está haciendo, pero como que no va con lo de la actuación. Así fue como todo el mundo la conoció”.