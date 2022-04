¡Yalitza Aparicio encendió las redes con ésta foto posando en bikini!

La protagonista de Roma no dejó nada a la imaginación con su look playero

Yalitza, ¿’La reina del marketing’?

Aparicio se sinceró en podcast con famoso Youtuber

Yalitza Aparicio en bikini: La protagonista de ‘Roma’, Yalitza Aparicio, se mostró muy segura de sí misma publicando una fotografía donde se encuentra disfrutando de una playa de Oaxaca, la cual es su tierra natal. Cientos y cientos de sus seguidores quedaron impactados al apreciar la belleza de la actriz.

Son pocas las veces en las que Yalitza aparece posando con poca ropa, pues aunque se trate de presumir un bikini, no cabe duda que la sorpresa nos la llevamos nosotros. Yalitza ha sigo posicionada como una de las actrices con mayor reconocimiento en México, no por el número de proyectos que haya realizado, si no por su espectacular actuación en ‘Roma’, dirigida por Alfonso Cuarón.

Yalitza Aparicio en bikini: Lució un increíble cuerpazo en mini bikini

Aparicio sorprendió con una foto que publicó en su Instagram posando en bikini en compañía de una amiga disfrutando de la playa de Puerto Escondido. La actriz oaxaqueña escribió “Gorditas… pero bonitas y felices”, publicación en donde la llenaron de buenos comentarios y deseos.

“¡Cero gorditas!”, “Elimina ese “pero”, simplemente son felices”, “Bonitas y más bonitas y sonrientes. Le va mejor de título.”, “Eres un ángel inspirador, te admiro mucho, saludos de un fan de la colonia Roma que vive en Phoenix, Arizona”, “Eres una persona realmente hermosa por dentro y fuera. Un orgullo”. Entre muchos otros mensajes de amor hacia la actriz. Algunos no fueron del todo positivos:”Yo creo que ya se te están olvidando tus raíces bien dicen que el que no tiene y llega a tener loco se quiere volver, y “aclaro” no es por envidia”, “Si dices estar gordita, entonces trabaja para conseguir una mejor figura”. Archivado como: Yalitza Aparicio en bikini