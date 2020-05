Yalitza Aparicio reapareció en redes sociales para mandar contundente mensaje por el coronavirus

La protagonista de Roma había estado alejada de las redes luego de su popularidad por la película

Ahora, la mexicana pidió algo a la sociedad

En medio de la pandemia mundial por el coronavirus, Yalitza Aparicio, actriz mexicana protagonista de la película ‘Roma’, apareció en medio de la crisis de salud para dejar un contundente mensaje para los doctores y los trabajadores de los hospitales, pidiendo además algo a la sociedad.

“Los verdaderos héroes son aquellas personas que ponen su vida al servicio de los demás. Me conmueve ver cuántas mujeres y hombres están salvando vidas en medio de esta pandemia. Ellos son nuestros héroes. Quedémonos en casa para apoyarlos. #GraciasPorCuidarnos #QuedateEnCasa”, fue el mensaje que compartió Yalitza Aparicio en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, fue más contundente con su mensaje en video para los doctores en medio de la crisis por el coronavirus. Vestida con una blusa color negro y de fondo una barda, Yalitza Aparicio se escucha muy seria decir: “A todo el personal de salud, muchas gracias por cuidarnos, y gracias por dar su máximo esfuerzo en estos días; al resto de la sociedad, si pueden quedarse en casa, por favor háganlo”, añadió la protagonista de ‘Roma’.

Muchos seguidores de Yalitza Aparicio, comentaron sus puntos de vista en el mensaje por el coronavirus, pero varios de ellos no tuvieron piedad con la oaxaqueña: “Que perro asco me dio ver tu cara, la neta ni tú ni yo tenemos la culpa de que aparecieras en mi pantalla de inicio pero aunque no me agrades, quería ser honesto. Aborrezco toda tu onda!”, “Uff el olor a tlayuda y cempasúchil raja madres”, “¿Cómo? Pero si tú eres abortera promueves la muerte a través del trapo verde ese que usas”, “Pinc.. cara de ídolo Maya, como el rey pacal esta mujer es una mentada de madre a la naturaleza”, “Yalitza Aborticio hablando de salvar vidas cuando está más que vendida al infame movimiento del trapo verde…. ajá cuéntame más filicida!, escribieron varios hombres burlándose de Yalitza.

Sin embargo también hubo quienes le agradecieron: “Hermosísima! Muchas gracias por esas palabras, el personal de salud bien las merece. Eres un orgullo para México, lograste y sigues logrando mucho. Eres valiosa y mereces cosas grandes. Las personas que comentan con negatividad sólo demuestran miedo a tu éxito”, “Los mexicanos estamos orgullosos que nos representes en foros internacionales!”, “Te admiro mucho Yalitza eres una gran persona no importa de dónde vengas ni adónde vayas eres un ser humano como todos besos saludos cordiales desde el defectuoso”, “Oye, ¿sí sabes que muchos #whitexicans te van a tirar odio, pero que a muchas personas nos representas y es bien padre ver tus mensajes antes que los de Anahí o influencers, verdad?”, apoyaron a la Oaxaqueña que no deja de ser polémica desde que apareció en la escena del espectáculo por su papel en la película ganadora de varios premios Oscar.