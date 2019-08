Yalitza Aparicio cobraría 30.000 pesos por estar con fans

Yalitza Aparicio, quien se hiciera famosa tras su interpretación en la película de Alfonso Cuarón, Roma, ahora es considerada toda una celebridad y ha llegado a tener un tabulador muy elevado para contar con su presencia en distintos eventos, por ejemplo, cobraría 30,000 pesos por estar con fans.

La periodista, Ana Alvarado, dio a conocer a través de una columna del diario 24 horas, que la actriz de origen oaxaqueño cobra hasta 30,000 pesos para convivir en eventos con sus fans. De acuerdo a la información compartida por la periodista, la agenda de la actriz es manejada por una agencia de Nueva York, a lo que ella ha expresado: “Le están dando trato de estrella, lo cual no esta mal, pero quizás están exagerando”.

Sin embargo, es importante recalcar que estos costos no los establece Yalitza sino su agencia y que de igual forma, esta cantidad no la pagarían directamente sus fans para convivir con ella, sino las grandes marcas que organizan los eventos.

“Ella hizo una película para defender a la clase trabajadora. Más lejos no puede estar, ahora entre guaruras y no quiere dar entrevistas. Las reuniones, el Meet and Greet lo vende en 30 mil pesos para fotos y convivir con ella. Luchó por su clase trabajadora y ella, en las nubes” argumentó la periodista, Alvarado.