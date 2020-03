La actriz mexicana sorprende en la portada de una revista internacional

Yalitza Aparicio está en compañía de la artista Macarena Achaga y de la actriz y cantante Tessa Ia

La imagen, en la que Yalitza se ve más delgada que nunca, tiene más de 40 mil likes

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien se diera a conocer por su participación en la película “Roma” de Alfonso Cuarón, sigue dando de qué hablar, ya que en esta ocasión, aparece en la portada de la revista internacional Marie Claire, más delgada que nunca.

Junto a Yalitza Aparicio, están la artista Macarena Achaga y la actriz y cantante Tessa Ia, hija de la actriz Nailea Norvind. En esta edición, las tres mujeres son presentadas como la “Generación del cambio” y hablan sobre libertad, sororidad y ser mujer en el 2020.

Tessa, Macarena y Yalitza portan un pañuelo verde en las muñecas, lo cual representa un símbolo de apoyo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Cabe recordar que no es la primera vez que la actriz mexicana aparece en la portada de una de las revistas más importantes. Apenas el año pasado, Yalitza Aparicio también posó para People, Hola, Vogue, The Hollywood Reporter y Quién.

Hasta el momento, Yalitza Aparicio no ha compartido esta publicación en su cuenta oficial de Instagram, caso contrario a lo que han hecho Macarena Achaga y Tessa Ia, quien escribió el siguiente mensaje: “La maternidad será deseada o no será HDSPM!! No se pierdan la edición de Marzo de @marieclaire_la en la que me explayo con mucha más elocuencia”.

La actriz y cantante continúa: “Gracias @kira_de_moda por extenderme su plataforma para hablar de temas tan importantes, y a @yalitzaapariciomtz y @macabeso por el equipazo que hicimos ese día. A seguir haciendo olas! A seguir provocando el cambio que queremos”.

Las reacciones a esta publicación no tardaron en hacerse presentes. Tanto para Yalitza Aparicio como para Tessa Ia y Macarena Achaga las felicitaciones no se hicieron esperar, entre ellas de las actrices Irene Azuela y Camila Sodi.

Un usuario no pasó por alto un detalle que muchos se preguntan: “Y para cuando la siguiente peli de Yalitza? Queremos verla actuar y ya no tanta foto de relaciones públicas”, a lo que un internauta le respondió: “Yo creo que ya no la volveremos a ver actuar porque ella no es actriz, solo la sobrevaloraron en su momento por su origen étnico”.

Alguien más se cuestionó la razón por la que Yalitza Aparicio está en esta portada: “Dudo que Yalitza esté a favor del aborto”, recibiendo como respuesta: “Lo que sea por seguir vigente, ya que actriz no es”, “Exacto!!! Uy aguas!!! No nos vayan a vetar de Instagram”.

Por su parte, un usuario no quedó muy convencido con la calidad de la imagen y critico a Yalitza Aparicio, Tessa Ia y Macarena Achaga: “¿Con qué tomaron la foto? ¿Con un Samsung? Chale, están bien fakes sus filtros embellecedores”.

Por último, alguien más le dio un consejo a la actriz mexicana: “Yalitza debe ser más chevere y no perder su esencia”.