¡Yalitza Aparicio aparece en mini bikini y no deja nada a la imaginación!

La actriz de Roma no dudó en posar en un mini traje de baño

¿Ya no le importan las críticas?

Le dicen a Yalitza Aparicio que es una persona ‘común y corriente’

Yalitza Aparicio en bikini: La protagonista de ‘Roma’, decide ya no esconderse más, pues dijo que a pesar de que surgen malos comentarios por parte de sus ‘haters’, la actriz que participó en la película ganadora de un premio Oscar, decidió mostrar su cuerpo al natural tal y como es, sin importarle las críticas que surjan.

Y es que hace poco tiempo, Yalitza Aparicio estuvo de visita en su natal Oaxaca acompañada de una amiga, en donde no dudaron en compartir imágenes de ellas en traje de baño, lo cual, despertó mucho de que hablar, pues jamás se le había visto de esa forma a la también maestra de primaria.

La actriz mexicana quiere mostrarse tal y como es

Yalitza posó para un fotógrafo, el cual aprovecho para tomarle unas fotos a la orilla del mar. Las bellísimas fotos veraniegas salieron de lo más bonitas, pues podemos ver a Aparicio posando de diferentes formas en 3 fotos diferentes. Luciendo su larga cabellera y un corto bikini de varios colores pastel.

En la descripción, Yalitza aprovechó para describir lo que sentía, además de confesar que por fin se animó a mostrarse tal y como es, a pesar de las duras críticas que suele recibir. “Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen…pero siempre hablo de amor propio, y la verdad, es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida. #amorpropio. PD. No hemos dejado las tlayudas. En Oaxaca es imposible dejar de comer”, escribió la actriz mediante Instagram. Archivado como: Yalitza Aparicio en bikini