La guapa morena dominicana sigue haciéndole honor a su nombre “La más viral”, parece ser que todo el mundo de la polémica la persigue y no la dejara en paz por mucho tiempo, hace poco era tendencia en redes sociales por bailar encima de Anuel, y ambos fueron blancos de criticas porque el le hizo un lujoso regalo a su mujer.

Yailin La más viral aparece en videos comprometedores: La joven Yailin, esposa del rapero Anuel AA, parece ser que en cada momento busca meterse en una polémica , pues ahora una fuerte noticia esta causando que la cantante entre nuevamente al ojo del huracán, y ahora parece ser que no podrá libarse. Dicen que siempre ha sido vulgar.

“Soy el hombre más feliz del mundo cuando estoy contigo. Te estoy viendo dormir ahora mismo aquí al lado mío bien hermosa”, continua el ex de Karol G, que confirmó que ya se había casado con Yailin “La más viral”, el video está acompañado con una canción de Romeo Santos.

Según Telemundo, algunos comentarios en la publicación de Yailin aseguraban que por ese bailecito el rapero no volvería con Karol G, ya que la dominicana lo tiene muy bien entretenido con sus bailes, no cabe duda que la pareja siempre darán algo de que hablar cuando se les vea en público.

Se dio a conocer por medio de la página de Instagram “Rechismes” que luego de que Yailin presumiera el auto regalado por el boricua, la hermana de Astrid, de la madre del hijo de Anuel AA le dio con todo y no le tuvo piedad , por lo cual decidió lanzarle unas palabras que dejaron muy mal parado.

La página de Instagram de “Chisme no Like” aseguró que Yailin La más viral apareció en sitios web para adultos. Los conductores Javier Ceriani y Elisa Bersistain, comenzarón a decirles a sus seguidores que no podian perder el nuevo programa ya que “La más viral” había sido encontrada en dichas páginas.

Algunos usuarios mencionaban que no se sorprendían saber eso de Yailin: “Pues nada más faltaba qué saliera a luz todo eso porque era de esperarse”, “¿De dónde creen que saca el dinero para sus cirugías?”, “Que novedad, nótese el sarcasmo”, “No Le llega ni a Los zapatos a Karol G”. Sin duda algunos fans de Anuel nunca aceptaran a Yailin.

Los comentarios rápidamente se hicieron presentes, donde despotricaban a Yailin y la tachaban de “vulgar”: “Que se puede esperar de esa chica amigos, solo con la forma de hablar dice muchas cosas”, “Nada de ella me sorprende”, “¿Con qué vulgaridad vendrá ahora?”, y más comentarios de este tipo se encuentran en la publicación.

Sus fans la defienden de los conductores

A pesar de todas las controversias en las que se ha metido Yailin, sus fanáticos la siguen defiendo a toda costa: “¿Y que tiene?, Yailin a tenido pasados. Todos tenemos pasado. Anuel no a sido tampoco un santo, para tener y merecer una santa . Dejenla tranquila. La ex de Anuel anda mostrando todo sus atributo y nadie dice nada.”

“Hablan de remplazo como si Anuel no era soltero cuando empezó con Yailin”, “Dejen el mal vivir por una persona que no conocen.”, “Ay no dejen esa muchachita quieta, que viva como se le de la gana, esa pareja se ven contentos el encontró su media naranja”, Yailin tendrá siempre quien la defienda.