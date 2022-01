Además este accidente Yahir no la ha pasado bien pues el pasado mes de noviembre el cantante Yahir está pasando un mal momento en su vida personal, debido a las declaraciones que su hijo Tristán Othón Fierros ha hecho a través de sus redes sociales y en medios de comunicación, en la cuales se declara abiertamente bisexual y manifiesta su intención de realizar material erótico para ambos sexos.

El hijo del cantante y actor mexicano abre sitio de Onlyfans

De acuerdo con la Agencia de El Universal la estrella del musical “Hoy no me puedo levantar”, explicó en una entrevista para el programa ‘Hoy’, que tienen mucho tiempo batallando contra las adicciones que Tristán, las cuales lo han llevado a tener una nueva recaída después de su paso por varios centros de rehabilitación, situación que Yahir considera.

Lo están llevando a tomar decisiones erróneas, como el dedicarse al entretenimiento para adultos en plataformas como Onlyfans. “Que sea bisexual a mí, la verdad, no me molesta en absoluto, lo que sí es la cuestión de cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo”. Archivado como: Yahir pide apoyo primas.