FOTO InstagramA días de reestrenar el musical Hoy no me puede levantar, el cantante Yahir habló para las cámaras del programa Sale el Sol, donde fue cuestionado sobre problema que enfrenta Enrique Guzmán por las declaraciones que hizo su nieta Frida Sofía donde lo acusó de haberla tocado cuando era una niña de cinco años.

Pero los comentarios del cantante sonorense, no fueron muy bien visto por los internautas, quienes no tardaron en recordarle a Yahir los insultos que unos meses atrás lanzó Enrique Guzmán en contra de él y muchos lo cuestionaron por defender a Guzmán.

Yahir defiende Guzmán. Quien no se quiso meter en camisa de once varas fue Yahir, pues tras ser cuestionado sobre la polémica que hay entre Enrique Guzmán y Frida Sofía, tras las acusaciones que su nieta hizo en su contra, el cantante decidió hablar maravillas de su amistad con el intérprete de La plaga.

El cantante fue contundente al no querer meterse en el problema familiar por el que atraviesas Enrique Guzmán y solo dijo: “Para mi Enrique Guzmán se merece todo el respeto, desde que yo empecé en La Academia el me ha apoyado, todo el tiempo me ha jalado, la verdad yo solo tengo puras cosas bonitas que decir de Enrique Guzmán”.

“Eres un barbero Yahir, mejor no opines, eres muy menso aparte eso”, “Ya se te olvidó cuando también te agredió, pero como te ayudo mucho no dices nada”, “Ojalá nunca le dejes encargada a tu hija o una sobrina”, siguieron escribiendo los usuarios.

Yahir defiende Guzmán: Le piden que no opine sobre el tema

Usurarios le pidieron que no opinara sobre el tema: “Yahir espero que recapacites y veas más allá no puedes apoyar a alguien así”, “Mejor que no opine Yair, porque también va a salir bailando”, “Entonces es tu gran amigo te ayudó mucho, pues no opines porque te van a salir trapitos a sol”.

“Él te trata bonito porque eres hombre. Igual si fueras mujer… Ojalá Nunca le dejes a tu hija, una sobrina, encargada”, “Barbero, poca cosa de hombre Yair”, “Barbero no hables, no sabes, cállate, solamente Frida y DIOS lo saben y deja de estar de barbero”.