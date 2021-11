¿Está viviendo una pesadilla?

Yahir, cantante mexicano, reveló una dura verdad sobre su hijo

El exacadémico aseguró que su hijo es bisexual y abrió su cuenta de OnlyFans ¿NO ES LO QUE ESPERABA? Para Yahir, la noticia de que su hijo esté por abrir una cuenta en la plataforma OnlyFans parece no haber caído de su gracia. El ex concursante de la Academia, aseguró que que el joven de 23 años, se encontraba en una etapa complicada de su vida debido a las contantes adicciones a las que había estado sujeto y de las cuales, intentó ayudarlo a superarlo. El cantante mexicano, expresó su preocupación en torno a la vida que lleva su hijo en una entrevista realizada por el programa matutino ‘Hoy’ de Televisa. Yahir se sinceró y argumentó que su hijo, Tristan, no sabía lo que estaba haciendo al mencionar que había abierto su portal en dicha red social, donde la mayoría de contenido es de índole sexual. ¿PREOCUPADO O INCÓMODO? Recientemente, las miradas se posaron en el cantante mexicano Yahir después de que su hijo admitiera que es bisexual y que estaba por estrenar contenido en la plataforma de OnlyFans donde la mayoría del material que se expone es de contenido erótico o incluso pornográfico; las declaraciones del joven de 23 años, sorprendieron al público quienes esperaban la respuesta del joven padre. Ahora bien, el cantante hizo una serie de comentarios, mencionando su preocupación ante el tema. En una reciente entrevista con el programa mexicano ‘Hoy’, el cantante indicó que realmente le preocupaba la actitud de Tristan, su hijo, tras debutar en la plataforma de OnlyFans y cree que la mayoría de sus acciones, las está realizando debido a las adicciones que vive día con día; la respuesta sorprendió al público, ya que no se sospechaba que el joven consumiera alguna sustancia prohibida.

Yahir declaraciones hijo: ¿Una pesadilla? El cantante mexicano, fue capturado por las cámaras de ‘Hoy’ cuando se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el reportero le preguntó su postura ante las declaraciones que realizó su hijo donde admitió su bisexualidad y la posibilidad de abrir una cuenta de OnlyFans. Yahir, expresó que se encuentra ‘viviendo una pesadilla’ y que realmente, no sabe cómo apoyar a su primogénito. “La verdad, parece que estoy viviendo una pesadilla“, dijo el cantante y actor. Yahir, quien saltó a la fama después de presentarse en el programa de Azteca TV ‘La Academia’, abrió su corazón y explicó que le preocupa la situación actual de su hijo. Todo parece indicar que ambos se encuentran alejados y con una relación fracturada debido a las decisiones del joven, de 23 años. Archivado como: Yahir declaraciones hijo

Yahir declaraciones hijo: ¿Problemas con las adicciones? Yahir, en dicha entrevista también destacó que su máxima preocupación era el problema con las drogas que estaba viviendo Tristan. Como un padre responsable, el cantante mexicano destacó que se encontraban luchando a diario con las adicciones y que había llegado a un punto de quiebre al ver las actitudes de su hijo; él aclaró que se siente triste al ver lo que las drogas están provocando. “Tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones. Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación y es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes, ¿no?”, explicó ante las cámaras de ‘Hoy’, después de los cuestionamientos ante la cuenta que abrió su hijo. Archivado como: Yahir declaraciones hijo

Yahir declaraciones hijo: ¿Por su sexualidad? El exacadémico, destacó en dicha entrevista que su principal conflicto no radicaba en la sexualidad de su hijo. El padre, dejó en claro que su mayor preocupación es la salud de su hijo y por supuesto, el problema con las drogas que parece estar enfrentando por lo que se siente sumamente triste ante la actitud que desarrolló el joven y donde las sustancias prohibidas han tenido gran parte de la culpa. “Que sea bisexual a mí, la verdad, no me molesta en absoluto. Lo que sí es la cuestión de cómo se expone, ¿no? como se expone, que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo.”, señaló el cantante mexicano ante los reporteros del programa de Televisa. Pero, hay una cuestión que si le molesta y lo dejó en claro: los pedimentos que le ha hecho su hijo. Archivado como: Yahir declaraciones hijo

Yahir declaraciones hijo: ¿Qué busca Tristan de su padre? De acuerdo con el cantante, su hijo le habría pedido total apoyo en cuestión de sus adicciones y que no se molestara por ello. Según, expresó a los medios de comunicación, el joven de 23 años, le habría pedido que no fuera ‘tan duro’ en cuestión del uso de drogas que estaba llevando y todo parece indicar que es la razón por la cual se mantienen ‘alejados’. “Y me pide a mí, que yo sea su cómplice en cuestión de la adicción. Y yo no puedo ser, yo no puedo apoyarlo en eso; él me pide que lo apoye, yo no lo puedo apoyar con las ideas de ser actor porno, ni tampoco con las ideas de seguirse drogando.”, expresó el cantante de ‘Hoy no me puedo levantar’ y que han generado la simpatía del público. Archivado como: Yahir declaraciones hijo

Yahir declaraciones hijo: ¿Vive con su hijo? Todo parece indicar que en estos momentos, Tristan y Yahir no están teniendo una relación cercana y que el hijo del actor ha preferido mantenerse alejado debido a las reglas que interpone. De acuerdo con el cantante, menciona que siempre ha tenido reglas para su hijo y que si él desea estar viviendo a su lado, deberá cumplirlas. “Estar conmigo requiere esfuerzo, estar conmigo requiere disciplina, estar conmigo requiere estar sobrio y trabajar duro. ¿Sabes? eso significa estar conmigo. Cuenta con todo mi amor, con todo mi apoyo; siempre lo ha tenido.”, dijo Yahir ante el medio de comunicación. El cantante, señaló que mientras el joven no desee comprometerse no lo apoyará en ningún sentido. Archivado como: Yahir declaraciones hijo

¿Nunca ha trabajado? El cantante, señaló que su hijo nunca había tenido un empelo y que quizá era hora que el joven pusiera manos en marcha y comenzara a tener una vida de adulto donde el esfuerzo le haga salir adelante. Yahir, comentó que quizá es momento de que crezca y de esa forma, se de cuenta de los problemas que actualmente está enfrentando. “Pero ahora, definitivamente con todo esto yo lo único que veo es que Tristan necesita trabajar, él nunca ha tenido un trabajo.”, finalizó Yahir ante las cámaras del programa de ‘Hoy’, donde externó su preocupación en torno a la drogadicción de su primogénito y la decisión de abrir una cuenta en una plataforma para subir contenido erótico.

¿Qué opina Tristan? De acuerdo con People Español, el hijo del cantante expresó que su padre lo iba a apoyar en cualquier situación y aceptaba como era. El joven, de 23 años, confesó que Yahir es una de las personas más respetuosas que ha conocido y que lo que puede haber llegado a molestar al ex académico fue la forma en cómo dio a conocer la situación. “Mi papá me va a aceptar como sea, es mi papá. Yo lo conozco más que nadie en este mundo, es mi papá, es una persona súper cariñosa y respetuosa, lo que quizá no acepte es la forma en que pude haberlo manejado“, informó el joven en un live que realizó a través de Instagram y donde mencionó la situación de su bisexualidad.

¿Habló de su sexualidad? La revista People, también expresó cuando el joven confesó sobre su bisexualidad ya que era una de las dudas que más se han fomentado desde que dijo a través de redes sociales cómo se sentía al respecto. El joven, de 23 años, aseguró que siempre lo había sabido y que todos sus conocidos lo tenían en cuenta. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ “Yo siempre lo he sabido y la gente también, no se hagan. Ustedes lo saben, mis amigos lo sabían, era muy obvio. Para mí ser bi es lo más normal del mundo”, informó el joven a través de la publicación que compartió en redes sociales. El joven, mencionó que estaba consciente lo que era algo ‘nuevo’ para los demás pero no para él.

Yahir defiende Guzmán: Se mantiene al margen del problema FOTO InstagramA días de reestrenar el musical Hoy no me puede levantar, el cantante Yahir habló para las cámaras del programa Sale el Sol, donde fue cuestionado sobre problema que enfrenta Enrique Guzmán por las declaraciones que hizo su nieta Frida Sofía donde lo acusó de haberla tocado cuando era una niña de cinco años. Ante la pregunta, el también actor solo le limitó a decir: “La verdad lo único que voy a decir es que deseo de todo corazón que esto pase a un lado positivo, que todo esto se arregle, que todo esto atrás y les de paz en el alma porque me imagino que están viviendo algo muy triste y horrible”. VER VIDEO AQUÍ

Yahir defiende Guzmán: Aseguró que tienen una amistad ‘muy llevada’ Yahir manifestó que mantiene con Enrique Guzmán una gran amistad: “lo único que yo puedo decir de don Enrique Guzmán es que tenemos una amistad tremenda, muy llevada, pesadamente llevada, pero él es así, y yo también, nos decimos groserías, nos pintamos el dedo, nos la mentamos, todo el tiempo estamos jodiendo uno al otro”. El cantante fue contundente al no querer meterse en el problema familiar por el que atraviesas Enrique Guzmán y solo dijo: “Para mi Enrique Guzmán se merece todo el respeto, desde que yo empecé en La Academia el me ha apoyado, todo el tiempo me ha jalado, la verdad yo solo tengo puras cosas bonitas que decir de Enrique Guzmán”.