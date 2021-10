Yadhira Carrillo recibe impactante noticia

Su sobrino, Saúl Carrillo Manríquez, es arrastrado por el tren y sufre terrible muerte

Hasta el momento, la actriz mexicana no se ha expresado públicamente Fue en los primeros días de septiembre que Yadhira Carrillo comentó en entrevista que vive de luto desde que su esposo, el reconocido abogado Juan Collado, está en la cárcel, hace poco más de dos años, y ahora, la actriz mexicana recibió una impactante noticia: su sobrino, Saúl Carrillo Manríquez, fue arrastrado por el tren, sufriendo terrible muerte. Hasta el momento, la artista, quien participó en telenovelas como Amarte es mi pecado, Barrera de amor, La otra y Palabra de mujer, no se ha pronunciado en sus diferentes redes sociales sobre el fallecimiento del joven, incluso llama la atención que no realiza publicaciones con cierta frecuencia. Descanse en paz Saúl Carrillo Manríquez. Yadhia Carrillo, ¿indiferente ante la muerte de su sobrino? Con más de 375 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Yadhira Carrillo ha realizado hasta el momento 233 publicaciones, la mayoría de ellas enfatizando en la labor que realiza en pro de las adopciones caninas. En una de sus últimas apariciones en televisión, la artista se dio cita en el programa Hoy de Televisa para hablar sobre este tema. En su publicación más reciente, con fecha del 25 de mayo, la actriz mexicana hacía la invitación a sus seguidores para que no se perdieran la retransmisión de la telenovela La Otra, donde tuvo una destacada participación interpretando a dos personajes, Carlota y Cordelia: “Es una historia deliciosa, con unas locaciones súper bonitas”, expresó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Sobrino de Yadhira Carrillo murió por estar viendo su celular Al momento de la redacción de esta nota, muy poca información se ha derivado de la terrible muerte que sufrió el sobrino de Yadhira Carrillo, de nombre Saúl Carrillo Manríquez. En la imagen que compartimos, se puede ver al joven acompañado de su pareja y sus dos pequeñas hijas disfrutando un rato muy ameno en un destino turístico. A través de la cuenta de Twitter de La Comadrita, se informó que Saúl, de 36 años de edad y con residencia en el estado de Aguscalientes, en México, fue impactado y arrastrado por el tren, pero lo peor de todo fue que esto se pudo haber evitado, ya que el joven, de acuerdo con testigos, “iba en el celular”, por lo que no se dio cuenta que el tren estaba cada vez más cerca.

Es toda una tragedia, una muerte que se pudo evitar “Alégrense y estén felices para siempre (…) Ya no se oirá más el llanto. Construirán casas y vivirán en ellas; plantarán viñas y comerán su fruto”, dice el discurso biblíco dedicado a la memoria de Saúl Carrillo Manríquez, sobrino de la actriz mexicana Yadhira Carrillo, quien tuvo una terrible muerte al ser arrastrado por el tren. En esta misma cuenta, se dio a conocer que fue ayer que se realizó una misa por el eterno descanso del joven, por lo que las condolencias en redes sociales no se hicieron esperar de parte de algunos usuarios. ¿Y Yadhira Carrillo?: “Qué feo, muy joven; la muerte llega a cada quien en el tiempo justo. Que su alma descanse en paz”.

Yadhira Carrillo, considerada como “la tercera en discordia” entre Juan Collado y Leticia Calderón Luego del revuelo que ocasionó la actriz y cantante Maite Perroni, ahora que confirmó su relación con el productor Andrés Tovar, quien estuvo casado con Claudia Martín y cuya separación se ocasionó por una infidelidad, cabe destacar algunas polémicas relaciones entre celebridades por una “tercera en discordia”. Desde la detención del abogado Juan Collado, hasta su polémica relación con Yadhira Carrillo, entre ella y Leticia Calderón había una relación cordial, pero tras su encarcelamiento, todo explotó entre ellas. Durante una entrevista en el 2007, Leticia, quien fue esposa de Collado y con quien procreó dos hijos, declaró que su relación había terminado porque él le fue infiel con Yadhira (Con información de Agencia El Universal).

Pasó un Día de San Valentín sola, ¿karma? Como se mencionó líneas arriba, llama la atención que en sus redes sociales, además de no publicar con tanta frecuencia, Yadhira Carrillo ha optado por subir imágenes de la labor que realiza a favor de las adopciones caninas, pero en una fotografía que subió el pasado Día de San Valentín, no pudo más y abrió su corazón. “Feliz día de los enamorados de la vida, de los hijos, de la pareja, de los amigos, de los animales. Feliz día a los que aman el trabajo, las risas, los viajes. Feliz día a los apasionados, a los soñadores, a los que luchan sin bajar los brazos, a los que te sacan una sonrisa, a los que escuchan, los que acompañan, los que abrazan con el corazón y el alma. Feliz día a los que festejan al amor en todas sus formas y matices” (Archivado como: Sobrino de Yadhira Carrillo es arrastrado por el tren).

Lety Calderón por fin revela que Yadhira Carrillo sí ‘rompió’ su matrimonio y nunca serán amigas A través de una entrevista que el periodista Lucho Borrego le realizó a la actriz Lety Calderón sobre su relación con Juan Collado y la esposa de este, Yadhira Carrillo, la mexicana de ojos de color aclaró unas cuentas cosas sobre sus hijos y todo el tema del triángulo amoroso. Lety se sinceró y por fin aceptó que Yadhira sí rompió su matrimonio. “Lucho, te juro que yo toda mi vida he tratado de ser pacífica… cuando Juan me dejó a lo mejor sí el primer mes fue así como ríspido, estaba enojada por supuesto, estaba dolida, me costó un mes… Yo siempre pensé que ‘voy a ver a Juan toda la vida porque tenemos dos hijos en común'”, comenzó diciendo la actriz mexicana.

Lety Calderón se sinceró con el conductor de Suelta la Sopa Después de sufrir durante un mes por la traición de Juan Collado con Yadhira Carrillo, Lety Calderón añadió: “Entendí que si se fue, ¿qué podía hacer? Traté de darle lo mejor, traté de ser la mejor esposa, no le gustó mi forma, mi manera, no pasa nada, yo pienso que a la gente no la puedes obligar a nada”, comentó. Además comentó que hubo una ocasión en que ella le insistía en que viera a sus hijos, pero Juan Collado fue el que no quería verlos: “Yo le decía ‘oye, llévate a los niños de vacaciones, llévatelos a tu casa, o un fin de semana, oye también te tocan'”, ante la clara desmentida que Yadhira Carillo había dicho era Lety quien no permitía a Juan verlos.

Juan Collado no quería ver a los hijos de Lety Calderón A raíz de que Lety Calderón insistió en que sus hijos convivieran con Juan Collado, fue el momento en que Yadhira Carrillo apareció en la escena y en la dinámica familiar: “Yo le decía: ‘yo te los llevo’ y le dije ‘nomás deja que le de a esta niña (Yadhira) mi teléfono…”, pero jamás esperó el susto que se llevó uno de los niños. “Yo siempre les he dicho a mis hijos que cuando vayan a casa de su papá y estaba ella, uno de mis hijos me dijo: ‘mamá, me asustó, perdóname, iba a subir las escaleras y estaba ella y corrí…’, que cabe destacar que yo diseñé esa casa, pero bueno…”, haciendo clara alusión a que Yadhira Carrillo estaba aprovechándose de todo, incluso la casa.

Uno de los hijos de Lety Calderón ‘se asustó’ con Yadhira Carrillo Al susto que Yadhira Carrillo le dió a uno de sus hijos, la actriz mexicana Lety Calderón aseguró que le preguntó a su niño si la había saludado y al tener una respuesta negativa, lo reprendió porque esa no es la educación que ella les ha dado, según comentó: “Muy mal hecho”, aseguró en esta entrevista para el programa Suelta la sopa. Pero a pregunta expresa del conductor de Suelta la sopa de si Yadhira Carrillo y Lety Calderón en un momento determinado pudieran ser más cercanas como amigas o incluso trabajar juntas en una telenovela o proyecto de televisión, la rubia fue muy concisa con su respuesta e impactó a todos…