Página

1 de 4

Yadhira Carrillo hizo una polémica revelación que dejó a más de uno con la boca abierta

La actriz dio a conocer el nombre de la famosa conductora que sí le ‘robó’ el marido a Leticia Calderón

Con esto quedaría claro que Carrillo no fue la ‘tercera en discordia’ como tanto se ha manejado

Yadhira Carrillo se destapó y reveló el nombre de la conductora mexicana que sí le ‘robó’ el marido a Lety Calderón, dejando claro que ella no fue la ‘tercera en discordia’.

Sin duda alguna, muchos internautas han tachado a Yadhira Carrillo como la mujer que le quito a Juan Collado a Lety Calderón, recibiendo todo tipo de señalamientos.

Sin embargo, la actriz apareció en un video donde explicó que cuando conoció a Juan, él ya salía con una famosa y muy bella conductora de televisión y estando separado de Lety Calderón.

El inesperado giro que le dio Yadhira Carrillo a la historia vino a generar gran polémica, pues la intérprete pocas veces había hablado de esto, haciéndose acreedora de diversos insultos.

Sin embargo, ahora reveló que cuando conoció a Juan Collado, él no estaba con Lety Calderón, sino con otra mujer, la conductora Edith Serrano.

“Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, guapísima, que respeto y quiero muchísimo que es Edith Serrano, divina, ya habían sido novios cuatro o cinco meses, no sé, algo así”, dijo Yadhira Carrillo para las cámaras de ‘Suelta la Sopa’.

Y eso no fue todo, ya que la actriz explicó que luego de que fueron novios, pasaron unos meses para que ella recibiera la primera invitación de Collado.

“Después de que ellos fueron novios todavía pasaron unos meses y luego fue esto que lo conocí en Acapulco y de ahí todavía pasaron seis meses cuando me habló Juan, me invitó a salir”, agregó.

Y aprovechando las cámaras, Yadhira Carrillo habló por fin de las acusaciones de ‘roba maridos’ y el escándalo que se ha hecho con respecto a Lety Calderón.

“No hubiera podido andar con Juan Collado un solo segundo si él estuviera aún comprometido con alguien o en una relación con alguien. No, no, no, para nada”, dijo Carrillo.

Para concluir, Yadhira Carrillo habló de Lety Calderón de una manera inesperada y expresó: “Es una dama, es una señorona”.

Ante esto, los usuarios no tardaron en dar su comentario: “Nadie roba a nadie porque los seres humanos no son propiedad de nadie, simplemente el señor se fue con quien quiso”, dijo una seguidora.

“Nadie le quita el marido a nadie señores así es la vida un día te quieren y al otro día no porque simplemente no era amor verdadero”, agregó otra internauta.

Y otro más defendió a Yadhira Carrillo: “Señalar es fácil y qué triste cuando nos criticamos entre mujeres eso está muy malo pero ella no se nota que sea mala total no somos perfectos eso solo Dios por algo bueno el señor se casó con ella. Dice mi abuela que un hombre no se casa con cualquiera”.

Sin embargo, otros señalaron el aspecto de la actriz.