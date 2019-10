Página

Yadhira Carrillo se destapó y por fin declaró sobre Leticia Calderón

Carrillo fue muy contundente en sus palabras

Todo esto, luego de que Calderón asegurara que su ex esposo Juan Collado, actual marido de Yadhira, lo visitaba cuando ya estaba casado con la actriz

Yadhira Carrillo respondió de forma contundente a las declraciones de Leticia Calderón, cuando aseguró que su ex Juan Collado la visitaba ya estando con Carrillo.

Después de que hace unos días Leticia Calderón declarara que tuvo encuentros con su ex Juan Collado cuando ya tenía una relación con Yadhira Carrillo, es ahora la actriz la que responde a estas declaraciones.

“No tengo ningún comentario y no he comentado nada. Que Dios la bendiga a todos, es todo, no tengo más comentarios”, dijo la actriz de 46 años al programa ‘Suelta la Sopa’.

Leticia Calderón comentó que Collado la visitaba constantemente con una botella de vino y pasaban horas conversando, incluso hasta la madrugada, al ser cuestionada si estaba enterada de estas declaraciones hechas a un programa de espectáculos, Carrillo replicó: “No veo absolutamente nada, nada, nada de televisión, veo películas, veo series, y leo, leo y este y estamos maravillosamente bien Juan y yo”.

Al preguntarle si su pareja y ella han platicado al respecto de estas revelaciones de Lety Calderón, la también empresaria dijo: “Ha sido un reencuentro precioso de Juan y yo en estas circunstancias. En lo absoluto platicamos, de absolutamente nada, nada que no tenga que ver con nuestro cariño, con nuestra unión, con nuestro amor”.

Finalmente, Yadhira Carrillo, que realiza cada semana una visita al abogado Juan Collado, actualmente preso en el Reclusorio Norte acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aclaró: “Él y yo no tocamos temas que no sean de él y yo… nada más”.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar.

Las críticas y señalamientos hacia Yadhira Carrillo llegaron en un principio.

“Pobre Yadhira, se ve que le pegó duro que congelaran las cuentas de Juan Collado. Cada día luce peor. Ni modo, adiós glamour, lo que es no saber peinarse sola”, “¿qué le pasó? Se ve mayor de lo que está”, “el peinado de esposa de reo”, “qué onda con esta persona, se le nota la hipocresía hasta el tuétano”, “se mira que está enloqueciendo”, “pensé que andaba disfrazada”, “qué hipócrita esta mujer. Se ve que se muere del coraje”, se pudo leer.

Posteriormente, otros mencionaron que ese ‘reencuentro’ del que habló Yadhira Carrillo posiblemente vaya más allá: “¿Reencuentro amoroso? Suena a que ya se está acostumbrando a la situación amorosa de su esposo en presión. Nada más qué decir, espero que se quede ahí por muchos años más”, “reencuentro, suena a que vivían distanciados”.

Hace apenas unos días, Yadhira Carrillo estalló al escuchar el nombre de Leticia Calderón, luego de que Letty revelara que aún se veía con su ex esposo Juan Collado cuando ya estaba casado con Yadhira.

Todo ocurrió a la llegada de Yadhira Carrillo al Reclusorio Norte, lugar en el que se encuentra preso su esposo Juan Collado y ex pareja de Leticia Calderón.