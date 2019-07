Página

Yadhira Carrillo se encuentra mortificada por la detención de su esposo Juan Collado, ex de Leticia Calderón

Al abogado se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada

Leticia Calderón, mamá de los hijos de Collado rompió el silencio

Luego de darse a conocer que Juan Collado fue detenido en un restaurante de la Ciudad de México por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, y que luego de su declaración fue trasladado al Reclusorio Norte, la actriz Yadhira Carrillo fue vista llegando al lugar para visitarlo, mientras su ex, Leticia Calderón rompió el silencio.

En las imágenes dadas a conocer por el programa Suelta la Sopa, Carrillo aparece con ropa de mezclilla azul y una gorra negra ingresando al lugar para encontrarse con su esposo, pues horas antes se reveló que Collado se había puesto mal de salud debido a la diabetes que padece.

De la misma manera, en el programa se aseguró que Yadhira Carrillo confía en que se solucione esta situación, debido a que además de que su esposo y su cuñado son excelentes abogados, también cuentan con un grupo de colegas que lo ayudarán a salir del problema.

Trascendió que Juan Collado fue ingresado al reclusorio donde no tendrá derecho a fianza y la primera parte de este proceso podría durar hasta seis meses, mismo tiempo que podría pasar en el reclusorio.

Hace días, la actriz Leticia Calderón había declarado lo siguiente al pedirle su opinión sobre que su ex, Juan Collado, ahora esposo de Yadhira Carrillo, era abogado de Enrique Peña Nieto: “Obviamente Juan era el abogado del señor Enrique Peña Nieto, no le veo nada de malo, además son amigos y estuvieron en la escuela juntos, no le veo nada de malo ni de corrupto, ni de evidencia de nada malo”.

Sin embargo, tras la detención de Juan Collado, su exesposa Leticia Calderón rompió el silencio.

