Parece que la actriz desea hacer las paces con la ex pareja y madre de dos de los hijos de su marido

Yadhira Carrillo comentó que “ella sabe que yo estoy aquí, por supuesto, para lo que ella requiera, lo que ella necesite”, refiriéndose a Leticia Calderón.

Anteriormente, las actrices se han enfrentado en una guerra de declaraciones

Las actrices mexicanas Yadhira Carrillo y Leticia Calderón siguen enterándose de las declaraciones que hace la otra a través de los medios de comunicación, y a pesar de que en las últimas semanas las dos protagonizaron una guerra de declaraciones, ahora todo parece indicar que la actual esposa del abogado Juan Collado desea hacer las paces con la ex pareja y madre de dos de los hijos de su marido.

Y es que luego de que la actriz Leticia Calderón declarara que vendería el departamento que tiene en Acapulco para poder pagar las colegiaturas de sus hijos Luciano y Carlo debido a que Collado continúa en prisión y no ha podido hacerse cargo de estos gastos, es que la actriz Yadhira Carrillo ha decidido dar un giro a esta historia y a través de los mismos medios se expresó de la siguiente manera:

“Ella sabe que yo estoy aquí, por supuesto, para lo que ella requiera, lo que ella necesite. Lo dije desde el día uno que me preguntaron hace años, lo sigo diciendo ahora, nada ha cambiado. Lo que ella necesite yo estoy aquí, para lo que ella necesite siempre, ella y los niños. Tienen mi casa, mi corazón, mi ayuda, mi compañía, todo”.

De la misma manera, cabe señalar que antes de estas declaraciones, Yadhira Carrillo ya había manifestado su deseo de apoyar a Leticia Calderón, pues anteriormente declaró:

“Siempre que la veo, yo la abrazo. Le digo: ‘¿Cómo estás? Tus niños están preciosos, eres una mamá preciosa, te admiro, te felicito, si necesitas algo cuentas con nosotros. Siempre, mi casa es tu casa, cuentas conmigo’. Yo sí lo he hecho muchas veces y lo seguiré haciendo toda mi vida porque así soy yo”.

Hasta este momento, la actriz Leticia Calderón ha permanecido en silencio y no ha brindado respuesta a esta declaración, pero cabe recordar que en otras ocasiones que ha sido cuestionada por la ayuda que le ha ofrecido en su momento la actual esposa de su ex, Leticia Calderón ha negado que Yadhira Carrillo le ofrezca ayuda directamente (Con información de Agencia México).

