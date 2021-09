“Quiero decirte, he recibido tantas llamadas desde ayer que hablamos, yo sé que habías dicho antes aquí de tu compromiso, de tu noviazgo, desde República Dominicana me han llamado para preguntarme ‘Oye Raúl ¿tú crees que es verdad que Clarissa se casa?'”, comenzó diciendo Raúl de Molina.

Los comentarios al video de Clarissa Molina aparecieron con más advertencias de la gente: “Ay Clarissa tanto nadar para morir a la orilla después no diga que no sabía”, “Pobrecita a ella le va a pasar lo mismo que a Ninel Conde”, “Estabas advertida, pero nadie aprende por cabeza ajena”, “La pobre está ciega le dio anillo y se va a casar para callar bocas, tiempo al tiempo le deseo éxito y suerte como quiera”.

El programa ‘Chisme en Vivo’ no deja de informar sobre lo que está pasando con Clarissa Molina desde que anunció su novio Vicente Saavedra a quien ya lo procede su mala reputación con las mujeres y los escándalos por lo que no está de sorprenderse cuando ahora ejecutivos de Univisión le dieron supuesto ultimátum a la conductora de El Gordo y la Flaca.

¿Será que la relación le costará a la conductora y ex reina de belleza su puesto en la empresa para la que trabaja? Según reportes de Javier Ceriani, la productora de El Gordo y la Flaca, así como ejecutivos de Univisión no están contentos con la reputación del novio de Clarissa Molina.

“Anoche mismo capturamos estas imágenes de la casa del señor Vicente Saavedra donde se ve a ella con las pulseras esas Cartier llenas de brillantes, y el perrito de él, ahí ella dice: Primero ante todo es el amor aunque el día de mañana me traigan como traen a la Ninel Conde, a pesar de que me están advirtiendo y no entiendo…”, aseguró Elisa Beristain.

¿Será que van a correr a Clarissa Molina de El Gordo y la Flaca, así como de Univisión? A ella parece no importarle lo que digan de su novio ni la reputación que tiene de presunta violenta contra sus ex mujeres, madres de sus hijos, así como la supuesta complicidad que habría tenido con Ozuna para asesinar al cantante Kevin Fret.

Se encienden las alarmas por Clarissa Molina y su novio

¿Serán ciertas todas las acusaciones contra Vicente Saavedra? Entre que se sabe si cierto o no, la gente no deja de opinar y se encienden las alarmas por Clarissa Molina: “Guerra avisada no mata soldado!! Pensé que Clarsisa era más inteligente y más selectiva!”, “Cuando la pongan como colador ahí los padres van a subir y mucho”, “Bueno mi Clari investiga ese hombre ni tanto, el amor ni tanto el dinero la tranquilidad no tiene precio, está muy jovencita para tener un problema así, te falta mucho por conocer chicos te harán sufrir”.

“Apoco tiene que pedir permiso a los jefes en el trabajo para andar con alguien? Nadie sabe cuál es su plan – ya fue reina de belleza ya es conductora de televisión pero le falta este empujón para subir un poquito más o mucho – tal vez solo van a ser ruido y después se aleja de él”, “Que necesidad tiene esa niña soltera, sin hijos , joven meterse con esa cosa”, “Dominicana al fin va a lo suyo la Plata eso es lo que ve y le interesa ante todo, el man está bueno y todo pero para tirarte de cabeza así es por hay interés más fuerte que disfrute total es su vida”, expresaron más personas.