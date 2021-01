Por otra parte, algunos usuarios no se veían muy emocionados por la fotografía, ya que, después de que la página de Instagram de Univisión Famosos compartiera también la imagen, usuarios comenzaron a decir que ya aburrían con el mismo tema.

“Es verdad eso que dicen! Eso de que; que una vez que compartes la noticia te sale la panza, debe estar tan feliz, #babyzampogna nadando ahí adentro. E´pa fuera que va. Y me encanta”.

Francisca Lachapel sorprende en redes sociales al publicar una fotografía en donde la conductora presume su pancita y, a pesar de que no fue hace muchos días que lo dio a conocer de manera oficial , ya se nota que su embarazo está muy avanzado ¿acaso ya se va a aliviar?.

A pesar de que ya era un secreto a voces, Francisca Lachapel anunció su embarazo de manera oficial el pasado 25 de enero, sin embargo, en la reciente fotografía que compartió en redes sociales se puede notar como su embarazo ya estaba bastante avanzado.

Ante esta imagen, el portal de Univisión Famosos compartió esta instantánea, sin embargo, el recibimiento no fue tan grato, ya que usuarios comenzaron a argumentar que ya no sabían que poner y que ella no era la única mujer embarazada:

Un usuario escribió lo siguiente: “Ahora sí que embarazo, al principio se avergonzaba y hasta escondía la panza, ya me aburrieron, ni que fuera la primera mujer embarazada”.

Otra seguidora argumentó para el medio: “Tienen ahora una tontería con el embarazo, vamos, como si fuera la primera mujer embarazada”, a lo que una fanática salió en defensa de la dominicana, argumentando que era su primer embarazo, y que por eso se encontraba muy emocionada al respecto.

Y la usuaria responde que ya estaba cansada de esas noticias: “Solo te dio que hay mucha tontería sobre este tema, presumir como cualquier mujer, pero ya sobrepasan las tonterías, que si se casa, que si espera, que si se divorcia”.

Otra chica escribió: “Si muy bonita y todo, pro no empiecen con tanta atención para su embarazo”.

