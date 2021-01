Ya se reveló la fecha de lanzamiento de Netflix Shuffle Play

Netflix es una de las plataformas de streaming más exitosas del mundo, y, desde su lanzamiento, se ha preocupado por buscar maneras innovadoras de llegar a cada vez más usuarios.

Hace unos días, la compañía anunció de manera oficial el lanzamiento de Netflix Shuffle Play, una nueva función que tiene como uno de sus objetivos principales lograr que los usuarios ahorren tiempo al momento de elegir las series o películas que verán.

Netflix Shuffle Play ya tiene una fecha oficial de lanzamiento: se espera que esta función esté disponible durante los primeros meses de 2021

Shuffle Play ya ha sido probado con éxito en varios grupos de usuarios, repartidos en diferentes países del mundo

El objetivo principal fue crear una herramienta innovadora que permitiera a los usuarios ahorrar tiempo al momento de elegir una serie o película

Sin duda, Netflix se ha colocado como una de las plataformas de streaming más populares en todo el mundo.

Durante el inicio de la pandemia, la plataforma atrajo a millones de nuevos usuarios, lo que, de acuerdo con los expertos, fue una consecuencia directa del aislamiento social que se vivió durante el primer semestre de 2020.

Sin embargo, a pesar de su éxito, Netflix continúa trabajando para atraer a más usuarios y lograr que estos permanezcan durante un largo tiempo en la plataforma.

Una de las maneras de lograrlo es por medio del lanzamiento de nuevas funciones, que, como primer paso, se prueban en diferentes países para detectar su utilidad y éxito entre los usuarios.

Una de estas nuevas funciones es el Shuffle Play, que tiene como meta principal ahorrar tiempo y lograr que los espectadores elijan de manera aleatoria un título.

De acuerdo con Greg Peters, jefe de productos de Netflix, “Nos está funcionando en los miembros que quieren básicamente indicarnos que quieren saltarse el paso de buscar contenidos, apretar un botón y nosotros les elegimos un título que se reproduce al instante”.

Ahora, la función tiene una fecha programada para su lanzamiento, y se espera que este se realice en el primer semestre de 2021.

Para los ejecutivos de Netflix, Shuffle Play “le da a los miembros la habilidad de elegir al instante un título determinado en lugar de buscar en el catálogo.”

A la par, Netflix confirmó que el Shuffle Play comenzó a probarse en agosto de 2020, y que es muy posible que el nombre de la función sea cambiado antes de su lanzamiento.

Pero, ¿cómo funciona Shuffle Play?

Con esta función, el usuario tendrá acceso a un botón en la pantalla principal de Netflix, justo debajo de su foto de perfil.

Al hacer clic, Netflix mostrará una serie de títulos personalizados que, según el algoritmo, podrían ser del agrado del usuario.

Netflix no solo ofrecerá títulos aleatorios, ya que el espectador podría también elegir entre aquellos títulos que no terminó de ver o que abrió pero no consumió.

Hasta el momento, solo algunos usuarios han podido acceder a esta función gracias a que Netflix ha implementado un periodo de prueba en televisores, no así en dispositivos móviles o computadoras.

Su lanzamiento responde también al hecho de que Shuffle Play ha recibido una buena respuesta entre los usuarios, a pesar de las críticas iniciales en las que se llegó a observar cierto recelo por ella.

Para Netflix, una cuestión que parece haber cobrado importancia es la de ofrecer a los usuarios una experiencia similar a la de mirar televisión tradicional; es decir, brindarle al espectador la experiencia de prender el televisor y encontrar algo para mirar de manera inmediata.

Netflix no descansa cuando se trata de innovar: Conoce todo acerca de las mejoras que ha realizado la plataforma en los últimos meses

En meses pasados, Netflix dio a conocer el desarrollo de una nueva función dentro de su plataforma.

En ese entonces, se supo que la compañía de streaming estaba a punto de lanzar una función de prueba en la que se ofrecería la opción de escuchar únicamente el audio de los títulos disponibles en el catálogo de Netflix.

En esencia, esta función sería similar a la de un podcast; esto, debido a que los usuarios tendrían acceso al audio de algunos títulos seleccionados. Sin embargo, uno de los datos que se dieron a conocer es que solo aquellos con dispositivos Android podrán utilizar esta función.

Por el momento, las pruebas de Netflix solo contemplan a los dispositivos móviles, contrario a Shuffle Play, que operará en televisores.

En cuanto a su funcionamiento, Netflix anunció que las pruebas estarán disponibles para los usuarios suscritos, quienes podrán seleccionar la opción de ‘Apagar video’ y, posteriormente, seleccionar la función para cada título y en cada una de las sesiones vinculadas a su cuenta principal.

El vocero de la plataforma de streaming confirmó a Variety que “Siempre estamos buscando nuevas maneras de mejorar la experiencia móvil de Netflix de nuestros usuarios. Realizamos pruebas en diferentes países y por diferentes lapsos, y solamente las hacemos públicas si las personas las encuentran útiles.”

Aunque no se sabe cuál será el éxito del periodo de pruebas, Netflix podría contemplar la opción de seguir la ruta elegida por Youtube, que permite a sus usuarios premium acceder a la opción de escuchar los sonidos de fondo.

A pesar de los constantes intentos de Netflix por mejorar la experiencia del usuario, la empresa no cuenta con las herramientas para garantizar que sus periodos de prueba sean exitosos, motivo que implica una larga espera entre el desarrollo de una función y su lanzamiento oficial.

Por ejemplo, las primeras pruebas realizadas a Shuffle Play se comenzaron a realizar en el verano pasado y obtuvieron una respuesta positiva que llevó a su implementación permanente, recientemente anunciada.