Ya no te quiere: 7 señales de que él ya está con otra

Cómo saber si te están engañando

¿Ya no me quiere?

7 señales de que él ya está con otra

Es común que pasemos por épocas en las que nuestra relación no marcha como nosotros quisiéramos y que pasemos por etapas en las que hay más enojos que de costumbre. Aunque también debemos reconocer que hay momentos donde todo aparenta ser felicidad absoluta, por eso nos podría extrañar que nuestra pareja adopte comportamientos que nos pueden parecer sospechosos y es cuando debes darte cuenta que ya no te quiere.

Aunque lo idea sería platicar acerca de nuestros sentimientos y preocupaciones, no siempre podemos hacerlo, y nuestra imaginación puede empezar a jugarnos una mala pasada. Sea cual sea el caso, es importante que notes los comportamientos que te podrían indicar que tu pareja ya está viendo a alguien más.

Empieza a cuidar en exceso su privacidad

Si tu novio o esposo comienza a cuidar en exceso su teléfono celular ¡cuidado! podría estar escondiendo algo, o a alguien. Si notas que le llega un mensaje de texto o llamada que no quiere responder cuando tú estés junto a él, puedes preguntarle a qué se debe o prestar atención en qué momentos realiza una llamada sospechosa.

Y no solo con el teléfono, si tu pareja empieza a evitar dar detalles de los lugares que visita o a empezar a salir más con “amigos” ten presente de que ésta podría ser una señal de que algo no marcha bien o que ya no te quiere.

Adopta hábitos que antes no tenía

Si tu marido empieza a acudir al gimnasio de un día para el otro, o si de repente le presta un cuidado excesivo a su apariencia podría estar pensando en otra persona.