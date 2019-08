Página

Si has decidido terminar tu relación, tu pareja merece una explicación cara a cara y real.

Si vives con tu pareja, toca el tema por la mañana. Si viven separados, hazlo mejor por la noche. La intención en ello, es que después de hablar ambos tengan tiempo para meditar la situación.

Algunas relaciones están destinadas a estar juntas por siempre pero otras tantas no tienen la misma fortuna. ¿Qué hacer cuando lo has intentado todo pero sientes que la chispa del amor se apagó? ¿Cómo decirle que ya no lo amas sin hacerlo sufrir?

Miriam Esquivel, psicóloga española y fundadora del blog Mypsicologa.com, brinda terapias de pareja y coaching. Esquivel comparte en su podcast “”Cómo dejar a tu pareja sin sufrir ni hacerle daño“, consejos y reflexiones sobre este tema:

1.- Ser honesto

Que se acabe el amor, es algo que puede suceder pero tu pareja tiene derecho a saberlo. A pesar de que la situación pueda ser un poco incómoda, debes ser honesto(a) con tu pareja y expresarle tu sentir. Prolongar más lo inevitable no desaparecerá el dolor que él pueda llegar a sentir y si incrementarlo. Como para ti, la culpa cada día te hará sentir peor.

2.- Medita tus palabras

Antes de solamente decir: “Ya no te amo”, medita muy bien tus palabras. Pues tu pareja una vez fue el amor de tu vida y por respeto a lo que hubo, merece una explicación lo menos hiriente posible. Piensa en todas las razones o causas que te llevaron a tomar la decisión y cuando tu pareja te pregunte, responde con honestidad. Es preferible la verdad aunque duela a un simplemente “No lo sé”.

3.- Termina la relación

Si estás claro en tus sentimientos y que ya no deseas continuar en la relación con tu pareja, háblalo con él y da por terminada la relación. Este último momento, debe ser cara a cara. Evita las rupturas por correo electrónico, mensajes o peor aún, simplemente desaparecer sin explicación alguna.

4.- No des falsas esperanzas

Cuando tomes la decisión de terminar la relación, debe ser de forma definitiva y al hablarlo con tu pareja no dejar espacio a falsas esperanzas. Pues eso solo le haría daño más daño y no le permitiría superar la ruptura.