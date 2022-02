¿Ya nadie la soporta?

Adamari López ¿se porta mal con sus compañeros de Hoy Día?

Un video, provocó que la gente empezara a especular sobre su comportamiento Adamari López ¿está en modo diva y grosera con sus compañeros de Hoy Día? A través de un video de Instagram publicado en la cuenta oficial del matutino, se puede ver cómo la boricua ‘maltrata’ a uno de sus compañeros de producción quien la intenta imitar pero no consigue la reacción que esperaba. El cuerpo de Adamari López, enfundado en un vestido ‘como de funeral’ negro, muy serio para el estilo de show que conduce, fue otro de los puntos que la gente comentó en el inesperado video que se subió en Instagram y que provocó diversas reacciones de la gente a las polémicas imágenes de la ex de Toni Costa. Adamari López se encuentra en su mejor momento Y es que desde que la chaparrita de ojos de color logró bajar de peso, es cierto que la gente no deja de seguirla en todo lo que hace, pero sus detractores se mueven por la envidia que les dio que Adamari López consiguiera con éxito su objetivo de perder los kilos que llevaba cargando por años. Para los fanáticos de Adamari López nunca es suficiente lo que la presentadora de Hoy Día consigue, pues si estaba pasada de peso le criticaban o su cuerpo o la manera en que la vestían en el matutino, y ahora que consiguió estar estilizada, le dicen que se ve muy vieja, o que se pasó de delgada y que su actitud no ayuda.

¿La actitud de la presentadora de Hoy Día deja mucho qué desear? Desde que comenzó a bajar de peso, Adamari López supo sacar provecho de su cuerpo y ahora luce atuendos más atrevidos y sexys, así como se dedicó a grabar video de TikTok e Instagram Reels con toda la gracia y el sarcasmo del mundo ¿será que se cansó de tantas críticas y es su manera de sobrellevarlo? No ha sido fácil para la boricua que la gente esté encima de ella todo el tiempo con señalamientos desde que se separó de Toni Costa de manera definitiva, por lo que su humor ha sido cuestionado en base a los videos que sube en donde utiliza audios de TikTok donde se escucha decir que no le importa lo que digan de su cuerpo.

¿Hace sentir mal a un camarógrafo? Ahora, en uno de los videos que publican en la cuenta de Hoy Día en Instagram, se puede ver cómo Adamari López posa con las manos en la cintura muy sexy y animada mirando a la cámara con su vestido ‘de funeral’ negro cuando de pronto un compañero de producción, aparentemente camarógrafo, la trata de imitar. El hombre posa de la misma manera que Adamari con sus manos en la cintura y riendo con todo el ánimo para la cámara cuando de pronto la conductora ‘estalla’ contra él por estarla imitando y lo hace sentir mal, lo que sin duda no pasó inadvertido por parte de la gente que vio el video.

¿Se le subieron los humos a la conductora de ‘Hoy Día’? “¿Te estás burlando de mi? ¿Te estás haciendo bullo (sic)?”, es lo que se escucha decir muy seria y desafiante a Adamari López encarando al hombre por imitarla, para que de pronto él saliera huyendo de la escena sin decirle nada a la boricua, quien definitivamente no le cayó en gracia la broma del chico. Aunque todo se trató de una broma, obviamente los comentarios en el video no se hicieron esperar y la gente tachó de déspota a la chaparrita: “Hasta a los camarógrafos los tiene… Cansados!!…!! Pobres!!”, “El cuello de esa señora después de que adelgazo le aumentaron 30 años”, “Otra vez ese vestuario”.

La gente piensa que Adamari López ya se pasó de ¿altanera? Más comentarios aparecieron en el video: “La papada está perdiendo elasticidad”, “Hasta sus propios compañeros ya no la quieren a la chilindrinilla le hacen bullying”, “Porque se cree la gran escultural y sexy, la competencia de JLo, jjjjaaa en serio se enoja con su compañero jjjjaaa”, “Muy fúnebre”, “Esta mujer se va a desaparecer”, “Estás demasiada delgada!”. Lamentablemente la gente no puede ver las bromas de Adamari López sin tomárselo tan apecho: “Soy yo, o se ve más viejita?, Ay no me da mucha florerita, no tiene nada nuevo que aportar”, “Es hora de subir un poquito Ada”, “Ese cuello selo deveria de planchar “, “Muy linda Adamari pero que feo se viste”, se puede leer.

¿Será cierto que a Adamari López se le subieron ‘los humos’ por su cuerpo delgado? “Cuando dicen, es que ese cuerpazo es porque se operó”, fue lo que puso Adamari López hace unas semanas en un video que creó polémica debido a los muchos rumores desatados por su supuesta cirugía para bajar de peso, que la gente no perdona al sentirse engañada de que la presentadora de Hoy Día haya pregonado que todo fuera en base a ejercicio y dieta. “Ese vídeo debiste bajarlo antes ! Cuando en realidad te realizaste el procedimiento de la manga gástrica ! Y no hubieras quedado mal parada ! Engañando a los seguidores ! Haciéndole creer que tu figura y delgadez se debía a ejercicios y dieta lamentablemente te viste descubierta por tu paisana Olga y no te quedó de otra que salir al ruedo, chama no hay nada mejor que ser auténtico y verás te irá de maravilla”, comentó una seguidora.

Los comentarios no paraban por el supuesto ‘engaño’ de la conductora de Hoy Día Los comentarios para Adamari López ante el supuesto ‘descubrimiento’ que hizo Olga Tañon ‘sin querer’ dando a entender que se operó, no pararon: “No joda pero no mienta tampoco!”, “Por qué mentir que fue con ejercicios o dieta cuando realmente fue una intervención quirúrgica….que no jodan pero tampoco mientan…creando falsas ilusiones a sus seguidores que mal”. “Hay que ser humilde para ser grande y muy grande para aceptar algo, con sarcasmos no vas a taparle la mentira a nadie, supéralo ya e ignora, si hiciste algo queeee? Es tu Plata y tu cuerpo, la que puede puede y la que no que critique, si sigues con esa actitud te vas a quemar sola y nadie te va a soportar, recuerda que muchos que te aman hoy primero sintieron lastima y admiración, pero por arrogante vas a perder hasta el modo de andar”, comentó otra persona. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI ‘MALTRATANDO’ A SU COMPAÑERO DE HOY DÍA