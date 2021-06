A la conductora de “Hoy Día” le llovieron críticas por su vestimenta, después de verla en el programa

Por primera vez en semanas, Adamari López no es fuertemente criticada por los usuarios de ‘Hoy Día’

Horas después la Chiquibaby deja mensaje en su perfil Instagram Chiquibaby recibe críticas. De lunes a viernes, en el perfil de Instagram de Hoy Día se suben imágenes de sus conductores y muchas veces ha pasado que los usuarios comentan lo que les ha parecido de sus atuendos, de las noticias que publican o muchas veces simplemente dejan un saludo a los conductores. En semanas pasadas, desde que se dio a conocer en diferentes medios del espectáculo el divorcio de Adamari López, los seguidores del programa no han parado de mostrar su descontento con la conductora, pero sobre todo, criticar su aspecto físico y también lo que decide usar de ropa, es por ello que hoy sorprendió las malas críticas que recibió Stephanie Himonidis ‘la Chiquibaby’ por el outfit que portaba. La vestimenta de Chiquibaby fue criticada Sthepanie la “Chiquibaby”, el día miércoles fue víctima de los duros comentarios que hacen los usuarios a través de mensajes de la fotografía que subió la página de ‘Hoy Día’ en donde sale acompañada de Adamari López, quien ya ha pasado por esa bochornosa situación, y está vez salió libre de las críticas de los internautas. En la imagen está la descripción de: “Ya queremos conocer a nuestra sobrina, @AdamariLópez no puede dejar de tocar la barriguita de @Chiquibabyla cuando la tiene cerca”, dónde las dos están sonriendo a la cámara y Adamari señala a Stephanie; la primera lleva un vestido con cuello polo, en tonos azules con detalles en negro y la segunda está con un pantalón ancho de tiro alto, el cual fue tema de debate.

Chiquibaby recibe críticas: El look de la polémica Al postear la imagen, que hasta le momento lleva 17,7 K, los internautas volcaron su atención en la imagen de la Chiquibaby, dejando en claro que esta vez no atinó en la vestimenta que traía puesta, lo que llevó a que la conductora prestara caso a los malas críticas. “No entiendo porque no usa ropa de embarazos”, “En verdad ,esa ropa esta feita, sin ánimo de criticar”, “Chiquis es la única embarazada que no usa ropa de embarazada y ella se ofende”, “Esa ropa no le luce bien a una mujer embarazada”, se lee en los comentarios de diferentes usuarios, en la mayoría son mujeres.

Chiquibaby recibe críticas: “Yo elegí lo que me puse” No pasó mucho tiempo cuando la conductora se hizo a notar en la publicación, al notar que el post estaba arrasando… pero en malos comentarios, por lo cual tuvo que intervenir Stephanie, dejando en claro que a ella no interesa lo que opinen de su ropa. “A ver, YO elegí lo que me puse, me sentí cómoda y es parte de la tendencia”, contestó la Chiquibaby, el comentario llegó a 134 me gusta en menos de 12 horas, generando que rápidamente surgieran las respuestas, entre las cuales destacaban: “tendencia o no, te ves ridícula! Definitivamente tus outfits no favorecen tu embarazo”, “la tendencia no es para todas, cómoda si pero, hay que aprender a vestir dependiendo el cuerpo estatura y embarazo”.

Chiquibaby recibe críticas: El outfit de la discordia Pero la conductora no se dejó intimidar por las malas críticas de las personas y subió a su cuenta personal, la ropa que traía puesta en la transmisión del miércoles, poniendo de descripción: “Me encantó el Look de #HoyDía Classy, Chic, pero cómodo para el show, obvio en esta etapa he tenido que adaptarme a los cambios de mi cuerpo y la pancita, pero lo estoy disfrutando al FULL, ¿qué calificación le dan? del 10 al 100”. Lo mejor que muchas figuras públicas pueden hacer al instante de recibir malas palabras de sus seguidores es ignorar las críticas y centrarse en los comentarios positivos, para así no crear más polémica de la que se genera en aquellos momentos. Archivado como: Chiquibaby recibe críticas

Chiquibaby recibe críticas: El mensaje de Stephanie Horas después, la Chiquibaby usó su cuenta para dejar un mensaje a sus seguidores, en la imagen se le aprecia con una blusa con cuello de tortuga y manga larga con los colores que simbolizan el movimiento de orgullo LGBT+, dejando en claro que se debe ser amable y solidario. “Chuladas… recuerden que somos mucho más que el color de nuestra piel, nuestros gustos, o a quien amamos… y todos merecemos respeto! En este mes tan especial (y siempre) seamos AMABLES y solidarios entre nosotros!! Feliz tarde”, expresó en Instagram, llenándose de buenos comentarios. Archivado como: Chiquibaby recibe críticas

Chiquibaby recibe críticas: El otro look que dio controversia Otro look que dio a hablar fue el utilizado el día martes, cuando la conductora apareció con un vestido rojo, pero lo que llamó la atención fueron los zapatos de tacón que llevaba aquel día, y que rápidamente causó el descontento y críticas hacia Stephanie. “No abuses de tus pies”, “Tus piecitos ya parecen tortitas”, “Ten cuidado”, “No deberías usar ese calzado”, son los comentarios que destacan la publicación, pero que afortunadamente la conductora ignoró está vez, lo cual logró que no se convirtiera en una polémica como las imágenes anteriores. Archivado como: Chiquibaby recibe críticas

Horas después, de vuelta con Adamari Unas horas después el equipo de ‘Hoy Día’ subió la imagen de Adamari López, haciendo que rápidamente que la atención fuera hacia ella, y los internautas no dudaron en hablar sobre su ropa, criticando si era o no propia para la conductora. En el pie de la imagen, se aprecia: “Qué les pareció el look de @adamarilopez en este ombliguito de semana?” A lo que los seguidores de la también actriz, llenaron la imagen de comentarios: “Porque la visten así ?? Casi nunca le atinan a su vestuario”, “Para su edad, nada que ver”, “No me gusta”, “La ropa que usa es bonita pero muy aniñerada”, “No manchen como una mujer de 50 años se pone vestidos de pulcatas”, “Ella hermosa el vestido feo”, “Nada apropiado para ella”. Archivado como: Chiquibaby recibe críticas

Críticas a su estilista Pero la persona que se llevó la peor parte en esta polémica, es su estilista, quien fue atacado por los demás debido a que los reclamos decían que “parecía que les caían mal las conductoras”, ya que la ropa no era acorde a la edad de las dos mujeres y mucho menos, al estilo que están acostumbrados a ver en ambas mujeres. Pero, las cuentas que estaban etiquetadas como parte de las personas que se encargan de los vestuarios, no prestaron atención a los comentarios y repostearon la imagen, con el pie de imagen: “Miércoles de entretenimiento con ellas @adamarilopez @chiquibabyla, ¿Qué les parecen los looks …?”, pero no recibió grandes comentarios.

Ignorando lo demás No es la primera vez que Adamari recibe malos comentarios sobre su vestimenta, dado que en semanas pasadas y desde que decidió separarse de Toni Costa, los internautas sólo han estado pendientes de lo que hace la conductora del programa matutino, alabando su belleza pero haciendo críticas sobre su ropa o las actividades que hace. Hace poco, se difundió una imagen de ella en shorts cortos y el público empezó a recordarle a su ex pareja, dejando de lado el propósito original de la publicación para centrarse únicamente en cómo ha estado actuando en su nueva etapa como soltera y disfrutando de su nueva imagen. Archivado como: Chiquibaby recibe críticas

Las conductoras se muestran más unidas A través de diferentes post de ambas mujeres, se puede observar la gran amistad que tienen y se han apoyado en diferentes situaciones incómodas que han atravesado mediante las redes sociales, lo que ha llevado que se unan y logren crear una buena mancuerna. Tanto así es la amistad entre las dos mujeres que con el embarazo de la Chiquibaby, le hace referencia que su bebé será sobrina de Adamari y que todos esperan pacientemente a la bebé, generando que las reacciones sean favorables y los comentarios positivos hacia ellas dos.