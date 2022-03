La hija de Adamari López, ya sabe sobre la nueva novia de su papá…

Toni Costa confesó: “Aún no es tiempo de que se conozcan”

Adamari López se denomina a su misma como una mujer con “exigencias” Toni Costa hija Alaïa: El bailarín español, Toni Costa, por fin soltó toda la verdad y decidió confesársela a su hija Alaïa, quien comparte con la conductora boricua y ex pareja, Adamari López. El instructor de zumba se reservó por un tiempo el hablar abiertamente de su relación con su nueva novia, la ex reina de belleza Evelyn Beltrán. Fue en el cumpleaños de la modelo, que el español le organizó una fiesta sorpresa tipo ‘pool party’, en donde posteriormente confirmaría que mantiene una relación con la misma. Por su parte, Adamari se reservó en tocar el tema recientemente en el programa “La Mesa Caliente”, pero ahora, ya confirmaron que su hija, sabe sobre el nuevo amor de su papá. Se ven más felices que nunca Ya pasó mucho tiempo desde que Adamari anunció su ruptura con Toni Costa, y es que ahora el bailarín español que conoció en aquel concurso y compartió un baile, ya tiene un nuevo amor. Su nombre es Evelyn Beltrán y se han visto más felices que nunca en los últimos meses. La nueva relación de Toni ha sido tema de conversación en todos lados, incluso se ha encargado de defender a toda costa a su nueva novia. Muchos han comentado diferentes puntos de vista, diciendo que no debería de saltar tan pronto de página, o que no formen una relación su actual novia con su hija.

Toni Costa hija Alaïa: Ya habló con su hija sobre su relación Sin embargo, Toni ha dejado claro en múltiples ocasiones que Alaïa es su prioridad sobre todas las cosas. Recientemente en una entrevista, de acuerdo con Telemundo, el bailarín aseguró que pese a todas las críticas que ha recibido, el tiene la conciencia tranquila, y está enfocado en su felicidad. Y es que Toni ya habló con su hija de forma cuidadosa, diciéndole que tiene una novia. “Estamos en tiempo de que Alaïa sepa un poquito más. Aunque ella sepa que tengo novia, evidentemente no es que ‘ya tengo novia, aquí está, toma’. No, ‘Papi tiene novia…’, vamos a ver cómo podemos enfocar eso para sea el menor impacto posible para ella”, informó Telemundo.

Toni Costa hija Alaïa: Todo a su tiempo El español añadió que no es tiempo de que su hija la conozca, ya que todo se va a dar a su tiempo. Toni dijo que espera que todas las cosas se lleven a cabo con calma, sin presión, pues quiere que las cosas se acomoden: “Evidentemente no es tiempo de que Alaïa la conozca en persona, ya llegará poco a poco todo eso”. Sin embargo, hay personas que todo el tiempo han defendido a Adamari, y aunque la pareja está en ‘buenos términos’, la boricua ha dicho abiertamente que Toni y ella si tienen conflictos, conflictos que cualquier pareja separada tendría, pero que siempre buscan darle lo mejor a su hija, pues no resuelven sus problemas enfrente de ella.

Cuestionaron a Adamari sobre la nueva novia de su ex Recientemente, en el programa de Telemundo ‘La Mesa Caliente’, estuvo de invitada especial Adamari López, con quien las conductoras tuvieron una amena plática, pero no duró mucho. Resulta que, una de las conductoras (Myrka Dellanos) la cuestionó sobre la nueva novia de su ex. El momento exacto fue compartido en una cuenta de Instagram en donde Myrka comienza diciendo: “Ada quería preguntarte, hablando de que obvio los dos son personas públicas, entonces las personas van comentando en la tele, o sea la niña va a ver algo, yo quería preguntarte específicamente sobre ahora la nueva pareja que tiene él”.

Toni Costa hija Alaïa: Adamari paró ‘en seco’ a Myrka Las conductoras no tardaron en poner sobre la mesa el tema de su separación del bailarín español Toni Costa. “Y yo te quería preguntar algo, aunque uno no quiera estar con un hombre, porque me ha sucedido a mí, si ese hombre enseguida empieza con otra persona me da como algo que me molesta, cómo te sentiste tú”, le preguntó Myrka. La mirada de Adamari López cambio y se le vio un poco incomoda ante esta pregunta por lo que decidió contestar de una manera inteligente son revelar nada sobre el tema. “Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que tengo que decir al respecto porque nadie sabe, nada más”. finalizó la conductora y actriz.

Adamari es una mujer exigente Adamari López confesó recientemente en un programa, en donde se le cuestionó sobre su actual relación con su ex, Toni. La boricua dijo que es una mujer con exigencias, ya que sabe el valor que tiene como persona, ya que dice ser generosa, buen ser humano y simpática. “Yo podría pensar que soy una buena persona, que soy un buen ser humano, que soy generosa, que en muchas ocasiones soy simpática, pero también tengo exigencias como mujer, como artista, como mamá, como hermana, y en oportunidades, a lo mejor, hay cosas que no quiero tolerar, tengo 50 años… y a veces sí, soy una mujer que como mujer jod.., y a veces como mujer puede ser sumisa y linda, pero lo que no me gusta no me gusta, y a veces puedo decirlo bonito, a veces la tercera no lo pido bonito”.

Toni Costa hija Alaïa: Intentan resolver sus problemas como gente civilizada El Molusco la felicitó por la labor que está haciendo, junto con Toni Costa, como padres de la pequeña Alaïa a pesar de tener casi un año de separación, a lo que reaccionó de la siguiente manera: ”Toni y yo tenemos conflictos, normales, de dos personas grandes que no siempre se ponen de acuerdo con cosas, pero es no es lo que le llevamos a la niña”. “Nosotros podemos resolver nuestros problemas de grandes con razonamiento y nos podemos equivocar y meter la pata los dos, entre nosotros dos, no con ella… La niña no tiene la culpa de nuestra separación, ni de nuestros errores, hay que manejarlo con amor, porque vamos a seguir siendo una familia, porque vamos a bregar por el bienestar de la niña los dos, nuestras peleas, nuestros errores, nuestra falta de entendimiento, no puede repercutir en: ‘Ah no, ahora no vas a ver a la nena’, ‘Ah no, ahora no nos vamos a retratar juntos’”.