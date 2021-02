Debido a que la colombiana se durmió, no pudo amamantar a su hija en ese momento, y cuando ya se encontraba recuperada y con fuerzas, trató de hacerlo, pero ya era demasiado tarde, Skye ya no quería ser amamantada:

Tras revelar estar triste noticia, Ximena Duque confesó que el no poder amamantar a su bebé le afectó bastante, ya que la colombiana añoraba darle pecho a Skye, pero no le quedó más remedio que aceptarlo.

Lamentablemente esta no sería la única situación complicada que tendría que vivir, ya que tras no poder darle pecho a su hija, tocaba sacar la leche de sus senos, pero tampoco le fue posible, hecho que terminó de afectar aún más a la empresaria: “No me salía, me traumé, me frustré, lloré, peleé y pataleé”.

Posteriormente a esto, la presentadora se agarró de fuerzas y se dijo: “Ya no más Ximena, no te tortures más”.

Aunque cabe destacar que no se supo la razón del por qué no podía sacar la leche de su pecho, una de las situaciones creíbles pudo haber sido a causa del COVID que había padecido antes del nacimiento de Skye.

La presentadora cuenta cómo lloraba al ver que otras madres si podían darle pecho a su bebé, mientras que ella simplemente no podía. “Veo fotos de mujeres dando pecho y no les voy a negar que se me viene la lágrima, porque era algo que yo siempre deseaba”.

