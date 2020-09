La muerte de Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi, sigue dando de qué hablar

Psíquico dice que el cantante y actor no se suicidó, sino que fue asesinado

“Deberían de investigar bien este caso”, dicen usuarios

¿Será? Luego de que se diera a conocer la muerte de Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi, psíquico dice que el cantante y actor no se suicidó, sino que fue asesinado.

En una entrevista que concedió a Chisme en vivo, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain y que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa, el famoso psíquico, doctor Rob Cissna, confesó lo inesperado.

Rob Cissna dijo que se puso en contacto con Xavier Ortiz y éste le confesó que no se suicidó, sino que fue asesinado.

“Siento presión aquí, alrededor de mi cuello, siento conmociones, pero esto ocurrió antes de ponérselo, de ponérselo a él. Tengo que decirles que esto no es lo que la gente piensa, la forma como él murió (el exintegrante de Garibaldi), no es lo que la gente piensa”.

De inmediato, el famoso psíquico, a quien el FBI lo ha contratado para que los ayude en asesinatos difíciles de investigar, sorprendió a más de uno con lo que dijo a continuación:

“Él (Xavier Ortiz) no se quitó la vida, fue asesinado, pero quieren dar la impresión que se suicidó. Él me dice que valía más muerto que vivo, pero él no decidió morir”.

Según Rob Cissna, el cantante y actor tenía problemas, como todos, pero no quería morir.

“Él está pérdido, él está pérdido ahora mismo porque no tiene justicia, no quería irse, pero nunca tendrá justicia, tendrá que obtener justicia en el mundo espiritual y eso no es fácil”.

Casi para finalizar con este tema, el psíquico aseguró que lo que ahora ve es escalofriante.