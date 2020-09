Siguen las reacciones tras la muerte de Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi

Luego de revelarse audios del cantante y actor, Julián Gil y Alicia Machado estallan contra su viuda

Ambos artistas arremetieron contra Carisa de León

Tras revelarse los audios de Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi, antes de suicidarse, sus compañeros del medio artístico, Julián Gil y Alicia Machado, no se pudieron quedar callados y estallaron contra su viuda, Carisa de León.

En el caso del actor argentino Julián Gil, quien mantiene un pleito legal con Marjorie de Sousa por la custodia de su pequeño hijo Matías, reaccionó a la publicación que compartió la cuenta de Instagram del programa Despierta América.

En esta publicación, que está cerca de llegar a las 400 mil reproducciones, se presentan reveladores audios del cantante y actor Xavier Ortiz antes de suicidarse y donde su viuda, Carisa de León, no sale bien librada.

“Y ve a saber tú que está diciendo de mí, que le está metiendo en la cabeza de mí: ‘¿por qué no me habla mi papá?, ¿por qué no lo puedo ver?, ¿por qué no puedo verlo aunque sea así por la ventana?’, o algo, no, cualquier cosa…”.

En otra parte de este audio, se escucha lo siguiente: “…le ha de estar metiendo las ideas: ‘es que no le importas, ya ves cómo nada más es por el dinero que le importa’, ya me lo estoy imaginando, porque lo ha hecho”, refiriéndose Xavier Ortiz a su viuda, Carisa de León, quien supuestamente no lo dejaba ver a su hijo.

“Entonces, cuando regresemos de todo esto me va a costar mucho trabajo poder regresar a una relación sana con Xavi, ¿no?, si es que esta señora le logra lavar el cerebro”.

No pasó mucho tiempo para que las reacciones de los usuarios se hicieran presentes, aunque una de las que más llamó la atencion fue la de Julián Gil.

Al igual que Alicia Machado, quien dio su punto de vista en otra publicación, el actor argentino estalló contra la viuda de Xavier Ortiz.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ