Surgen más detalles luego de la muerte de Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi

Su hermana, Olga Ortiz Ramírez, revela que estaba en tratamiento psiquíatrico

Además, confesó que la relación que el cantante y actor tenía con Carisa de León era mala

Parece que esta historia no tiene fin. A poco más de una semana del fallecimiento del cantante y actor Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi, su hermana, Olga Ortiz Ramírez, revela que estaba en tratamiento psiquiátrico, además que la relación que tenía con Carisa de León, su exesposa, era mala.

En el canal de YouTube del programa Chisme No Like, el cual es conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, la hermana de Xavier Ortiz no se guardó nada en sus declaraciones.

En primer lugar, Olga Ortiz Ramírez comentó que el exintegrante de Garibaldi se iba a ir a Colima a vivir con ella, y que al ser el menor de los hermanos, la vio a ella como una madre.

“Siempre tuvimos una relación madre e hijo, siempre me hablaba y yo a diario le preguntaba: ‘¿cómo amaneciste, cómo estás, cómo sigues, estás tomando tu tratamiento?’, había ido con un doctor para que le controlara la ansiedad y la depresión“.

La hermana de Xavier Ortiz aseguró que el último día que habló con él por teléfono fue el viernes (4 de septiembre) por la tarde.

“Pero me pareció raro que no me colgara porque yo todavía salí de mi negocio, me fui manejando, nunca traigo el celular en la mano cuando voy manejando, pero no me quería colgar hasta llegar a la casa”.

Al notar este comportamiento extraño en Xavier, Olga Ortiz le preguntó si le pasaba algo, lo que negó, además de asegurarle que solo la había llamado para saludarla.

“El domingo por la noche, a diario, todos los hermanos nos dábamos los buenos días, las buenas noches, siempre, y si alguno no se reportaba, ahí estábamos”, confesó la hermana de Xavier Ortiz, quien aún tendría mucho por decir.

