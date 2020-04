El cantante revela lo inesperado a programa de televisión

Xavier Ortiz, exesposo de Paty Manterola, confiesa que tuvo que ponerse a vender mascarillas

También, el ex Garibaldi vende gel antibacterial

En plena cuarentena, el cantante Xavier Ortiz, exesposo de Paty Manterola, reveló lo que nadie esperaba a un programa de televisión: confiesa que tuvo que ponerse a vender mascarillas y gel antibacterial.

Esta entrevista, que hasta el momento rebasa las 35 mil reproducciones, está disponible en la cuenta oficial de Instagram de Ventaneando, y ahí el ex Garibaldi cuenta que no la está pasando muy bien porque no tiene trabajo.

“Eventos, no hay, no se puede juntar la gente. Entonces, lo que estoy haciendo es pues entrar en esta rebatinga de cubrebocas y gel antibacterial y guantes y todo el equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones, pero todo mundo está haciendo eso ahora”.

Xavier Ortiz, quien deja ver una barba canosa y un rostro cansado, comenta que a veces por un centavo, si te piden 12 millones de cubrebocas, te ganas 50 centavos “y ya la hiciste, pero no más”.

“Si está complicado, pero gracias a Dios tengo unos ahorritos, pero cada mes ves como baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir”.

El exesposo de Paty Manterola, a quien conoció cuando ambos formaban parte del grupo Garibaldi, confiesa que mucha gente lo ha estado ayudando en estos momentos en eventos “pequeñitos”, donde no hay más de 50 personas y todas separadas: “Te ganas tus 5, 10 mil pesitos, ¿pero dónde estaban, no?”.

Con un semblante serio, Xavier Ortiz confiesa que la está pasando bastante duro, aparte que no ha podido ver a su hijo, Xavi, solo por videollamadas: “Me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo, o sea, y cuando lo entregué a su mamá, se vino todo esto. Xavi no tiene teléfono, está muy chiquito, tiene 8 años y lo he tratado de hacer a través de sus hermanos y también están todo el tiempo ocupados”.

Por si fuera poco, su exsuegra, quien es doctora, está trabajando, por lo que no ha podido ver a su hijo aunque sea un poco: “Lo vi ahí y lo saludé y todo y me entra mucho sentimiento porque tengo que ser muy fuerte y actuar porque el simple hecho de verlo en la pantalla, yo sé que me va a quebrar”.

Para finalizar, el ex Garibaldi reveló que ha llorado, pataleado y hecho muchos corajes por ciertas decisiones que tomó, “¿pero qué le vamos a hacer?”.

En su cuenta de Instagram, en la que ha realizado hasta el momento 136 publicaciones, la última de ellas el 20 de agosto del 2019, llaman la atención dos comentarios: “Y quejándote de que no tienes dinero en televisión, tranquilo Xavi, que los verdaderamente necesitados viven bajo un puente. Tú y tu círculo de amigos están del otro lado de la moneda”.

Por su parte, otra usuaria se expresó de la siguiente manera: “Mi niño, hoy miré la entrevista en Ventaneando, se que has pasado por momentos difíciles y más aún para los famosos. Dios te bendiga y que sigas teniendo fuerza para resistir, cuando hay vida hay esperanza”.