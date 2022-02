Una tragedia. La muerte del actor Xavier Marc, ocurrida este sábado pasado, ha sido un golpe fortísimo para sus seres queridos; sin embargo, Yucita Furlong, directora de la Casa del Actor y amiga de Xavier desde hace 40 años, considera que fue la forma en la que el histrión puso fin a un terrible dolor físico que padecía desde hace años y que no hacía más que empeorar.

El actor dejó una carta póstuma

La directora de la Casa del Actor, Yucita Furlong, informó que en efecto, Xavier Marc dejó una carta para su esposo Cristian, pero el contenido es algo que sólo él sabe, y la carta ya está en poder de las autoridades debido a las investigaciones necesarias por la causa de la muerte.

“Efectivamente él saltó, no sé con qué fuerza lo hizo, cómo lo hizo, pero ya no está aquí. Sí dejó una carta, pero es una carta que le dejó a Cristian, su pareja, yo no tengo acceso a esa carta, es un documento al que inclusive ya nadie tiene acceso, que se quedó con las autoridades”, dijo y agregó que el trato de las autoridades había sido amable.