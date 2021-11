Xavi llega como el salvador del equipo Barcelona e impone sus reglas

«Estoy muy ilusionado, no me quiero emocionar, es impresionante este recibimiento de la afición», añadió Xavi, acompañado del presidente Joan Laporta , con el que se abrazó durante la formalización del contrato que se hizo en el mismo césped del estadio azulgrana.

PONDRÁ ORDEN EN EL VESTUARIO

Por eso adelantó que una de sus prioridades será «poner orden» en el vestuario: «No hace falta ser duro, es un tema de cumplir unas normas, como sucede en cualquier empresa. Cuando yo he tenido normas en mi vestuario, hemos ido bien, y cuando no ha habido normas, no hemos competido. Si los resultados no salen, tenemos que ser más profesionales y trabajar más».

Eso sí, lo primero que quiere hacer Xavi es hablar con cada uno de sus jugadores, para «ayudarles» a entender dónde están, porque el «el Barça es el club más difícil del mundo y aquí hay mucha presión», y convencerles de que la mejor manera de obtener resultados es «jugando bien» al fútbol.