El estado de Wyoming es el único en los Estados Unidos donde no se han reportado muertes por el coronavirus, luego de que las autoridades de Hawaii informaran del primer fallecido por causa de la pandemia.

There are now 130 confirmed cases of the coronavirus in Wyoming, with Campbell, Converse, Laramie, Natrona, and Teton Counties all reporting new cases Wednesday morning. #COVID19WY

31 people have recovered from the virus. There have been no deaths: https://t.co/cCH10uYqnf pic.twitter.com/xIqzBXXqI0

— Wyoming Public Radio (@WYPublicRadio) April 1, 2020