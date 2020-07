Gobernador de Wisconsin ordena uso de mascarillas obligatorio en el estado

Tony Evers declaró emergencia de salud pública

La orden arranca el 1 de agosto

Wisconsin orden mascarillas. Tras declarar una emergencia de salud pública, el gobernador Tony Evers emitió la orden de uso de mascarillas obligatorio en todo el estado.

Se trata de una dura respuesta del gobernador Tony Evers ante la crisis de salud provocada por la pandemia de coronavirus en el estado de Wisconsin.

“Hemos dicho todo el tiempo que vamos a dejar que los expertos en ciencia y salud pública sean nuestra guía para responder a esta pandemia, y sabemos que las mascarillas y los recubrimientos faciales salvarán vidas”, dijo Evers.

De acuerdo con el canal local de noticias WKOW, la orden de mascarillas obligatorias en Wisconsin comenzará a partir de las 12:01 del sábado primero de agosto y concluirá el 28 de septiembre.

“Si bien sé que las emociones son altas cuando se trata de cubrirse la cara en público, mi trabajo como gobernador es poner a las personas primero y hacer lo mejor para la gente de nuestro estado, así que eso es lo que voy a hacer”, dijo el gobernador Evers para justificar su acción.

Según el medio citado, violar la orden puede resultar en una multa que no excederá los 200 dólares.

La orden de uso de mascarillas obligatorio aplica para todos los residentes del estado desde la edad de cinco años, así como mayores dentro de edificios que no sean privados.

La orden también se aplica a bares y restaurantes al aire libre, excepto cuando las personas coman o beban.

Para lo que sí se pueden quitar las mascarillas es para dormir, comer y beber, así como cuando lo exijan las leyes estatales y federales.

“A este virus no le importan los límites de un pueblo, ciudad o condado, y necesitamos un enfoque estatal para que Wisconsin vuelva a la normalidad”, dijo Evers en un comunicado, citando el reciente aumento de casos en todo el estado, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

La Corte Suprema de Wisconsin, controlada por los conservadores, emitió en mayo una orden de la secretaria de salud de Evers que cerró la mayoría de las empresas no esenciales, en un intento por frenar la propagación del virus.

El presidente de la Asamblea Republicana, Robin Vos, dijo que se opone a un mandato estatal, pero indicó que no demandaría para detenerlo como lo hizo con la orden “más seguro en casa”.

“Ciertamente hay preguntas constitucionales aquí”, dijo Vos. “Esperaría desafíos legales de los grupos de ciudadanos”.

Rick Esenberg, presidente del conservador Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin, que ha demandado a Evers varias veces, dijo que el gobernador “carece de la autoridad legal” para emitir la orden.

Esenberg tampoco llegó a prometer una demanda, diciendo que la estaba revisando.

El senador estatal republicano Steve Nass, uno de los miembros más conservadores de la Legislatura, pidió que los legisladores se reúnan en una sesión de emergencia para eliminar la orden, que calificó de “ilegal e innecesaria”.

Archivado como: Wisconsin orden mascarillas