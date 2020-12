Wisconsin certifica a Joe Biden como ganador luego del recuento de votos

El estado de Wisconsin certifica a Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales luego de realizar el recuento de votos

El escrutinio terminó dejando una ventaja de 20,600 votos a Biden sobre el presidente Donald Trump

“Hoy cumplí con mi deber de certificar las elecciones del 3 de noviembre”, dijo el gobernador Evers

Este lunes, después de un recuento parcial de votos, la victoria del candidato demócrata Joe Biden fue certificada en el estado de Wisconsin.

Resulta que el escrutinio terminó dejando una ventaja de 20,600 votos a Biden sobre el presidente Donald Trump, según reseñó The Associated Press.

Tony Evers, el gobernador del estado, firmó una hora después el informe que le envió la presidenta de la Comisión Electoral bipartidista de Wisconsin como forma de certificar el resultado y el cierre del proceso electoral. “Hoy cumplí con mi deber de certificar las elecciones del 3 de noviembre”, manifestó Evers.

“Quiero agradecer a nuestros secretarios, administradores electorales y trabajadores electorales en todo nuestro estado por trabajar incansablemente para garantizar que tuviéramos una elección segura, justa y eficiente. Gracias por todo su buen trabajo”, agregó el demócrata.

Por su parte, el presidente Trump tendrá un lapso de cinco días para introducir una demanda. Ya ha afirmado que así lo hará, al tiempo en que ha denunciado un fraude electoral aunque sin pruebas que así lo demuestren.

Este lunes, funcionarios de Arizona también confirmaron la victoria de Biden en dicho estado. Esto quiere decir que aunque Trump tenga éxito en una disputa legal en Wisconsin, los números no le alcanzan para quedarse con la presidencia de Estados Unidos. Los 10 votos del Colegio Electoral correspondientes a Wisconsin no le no serían suficientes.

Josh Kaul, fiscal general demócrata de Wisconsin, indicó que “no hay ninguna base para ninguna afirmación de que hubo un fraude generalizado que habría afectado los resultados”.