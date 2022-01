“76 años de amar profundamente la música y ser el mejor ser humano que Dios me pudo mandar, el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo y sin duda el mejor maestro!!! Vivió una vida llena de amor, llena de Dios!! Una vida que valió, vale y valdrá la pena recordar!!!”.

¿De qué murió Willy Gutiérrez?

El pasado siete de enero, Lisset había pedido ayuda, de forma urgente, a sus seguidores para que donaran sangre y plaquetas para su padre, Willy Gutiérrez, aunque no dejó en claro el motivo de su hospitalización, hasta ahora: “Luchó contra un cáncer linfático nuestro titán!!! Y luchó hasta el final, después de operaciones, radios, quimios, trombosis pulmonar y dos neumonías, lo intubaron, le pusieron hemodiálisis, le hicieron la traqueostomía después de extubarlo y seguía luchando!”.

“Ese era nuestro titán!!! Dios no quiso que sufriera y no sufrió!!! Él no se enteró de todo lo que su cuerpecito recibió porque además tenía 3 catéteres!!! Se los comparto porque todos ustedes y mis amigos de los medios siempre nos han querido mucho!!! Y cuando necesitamos sangre contamos con todo su apoyo incondicional y estamos muy agradecidas toda la familia por eso”, expresó la intérprete.