El cubano se mostró muy feliz de regresar a Despierta América y contó de inicio una anécdota sobre su mamá: “Es donde la gente, el público me vio, donde cometí muchísimos errores, fíjate que mi mamá me trajo muy temprano aquí a Univisión y como los niños chiquitos cuando van a la escuela por primera vez se quedó afuera esperando que yo entrara y había un problema en la puerta que no estaba mi nombre y ella con el frío, pero le mando un beso que está viéndome en casa y gracias por siempre apoyarme”, expresó.

Entre lágrimas, William Valdés se muestra arrepentido ¿por perder Despierta América?

“Porque no fui el mejor compañero, porque no fui la mejor persona, se me fue la cabeza, me creía que me lo merecía todo y lo que he aprendido es que hay que ser agradecido con lo que uno tiene… para mí, Despierta América lo era todo y no lo sabía”, dijo el cubano pese a ya estar de conductor en México en el matutino ‘Venga la Alegría’.

¿Será que se arrepiente de estar en México y quiere regresar a Univisión? El de ojos azules dijo que Despierta América era la oportunidad de oro: “Era la oportunidad de poder apoyar a mi familia, de poder salir adelante y lo perdí, en ese momento y uno aprende de esos errores y aquí aprendí que hay que ser agradecido, hay que ser empático, hay que ser humilde, hay que querer a su compañeros de trabajo…”, se escucha decir entre lágrimas a William Valdés.