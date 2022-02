William Valdés ¿Estará de regreso en Despierta América? (FOTO)

“Fueron muchas las cosas que viví en @despiertamerica del 2014 al 2017. Después de casi 5 años mañana regreso de visita a la casita mas feliz de la tv hispana, la casa que me vio nacer en esta industria y me ha enseñado tanto. Nos vemos mañana por @univision”. Escribió el cubano en Instagram.

“¡A romperla!”, “Que genial verte ahí de visita”, “Estoy muy feliz por eso”, “Mucho éxito y un sin fin de bendiciones siempre para ti William.”, “Felicidades, me da alegría que voy a verte nuevamente en la casita más feliz de la Tv Hispana en Estados Unidos”, “Que éxito amigo! No llegues tarde pls”.

Alburean a William cada que pueden

Cada que el guapísimo presentador cubano sube nuevas publicaciones, le llueven miles de comentarios “albureando” y apreciando el atractivo del cubano. William Valdés se caracteriza por ser una de las figuras de televisión más guapos que hay actualmente, en esta foto vemos al actor con una paleta de nieve y aquí hay algunos de los mejores comentarios.

“¡Haha que buena frase! La voy a utilizar cada vez que me porte mal”, “Eres una pasiva”, “¡Que tentación tan chiquita!”, “Tentación es la mía, no te miro.. ¡te admiro! Que belleza de hombre…”, “Como dicen en mi pueblo una vez al año no , hace daño”, “¡Cómo quisiera ser paleta!”.