“Mi mole se llama ‘Mole sin fronteras’, creo que en el mundo existen muchas fronteras, existe mucha falta de respeto, cero aceptación y creo que la gente debería probar un poco del mole para que acepte más a la gente, a los inmigrantes, a la gente que viene a luchar de un país que no es el tuyo y se me ocurrió ponerle eso”, aseguró William Valdés al presentar su platillo.

William Valdés no pudo contener sus lágrimas por las palabras de la Chef Betty y aseguró que su mayor objetivo es que su mamá deje de limpiar casas y aseguró extrañar a su familia porque le hacen falta: “Yo estoy aquí para cumplir mi sueño pero también parte de ese sueño que yo tengo es que mi mamá ya no limpie casas, mi mamá limpia casas en Estados Unidos”.

Aunque hicieron su máximo esfuerzo, el equipo azul no pasó al balcón, sino por el contrario tuvieron que esforzarse más para obtener un lugar dentro del programa más popular de cocina. El momento no pasó por desapercibido para la audiencia, quienes siguieron al pendientes del reto que aseguraba el lugar de sus famosos favoritos.

“No soy débil”

Con el movimiento en la cocina e intentar preservar su lugar dentro del programa, todos habían olvidado los tensos momentos que pasaron al inicio del reto, cuando Paty Navidad no había sido escogida para el reto, sino que fue hasta el último. La actriz de telenovelas, se mantuvo trabajando en equipo y fue una de las más activas durante el reto del postre, que fue la misión de los concursantes en la recta final, para asegurar su lugar y fue en ese instante que vivió una situación sumamente incómoda con el Chef Herrera. “Paty, a ti te escogieron al último porque tal vez nadie te quiere”, le mencionó el Chef Herrera, lo que causó que se hiciera un silencio incómodo en la transmisión y la actriz comenzó a llorar, debido a que se notó desde un inicio la incomodidad que sufrió desde un inicio de la transmisión. Archivado como: Paty Navidad llora MasterChef

Entre los comentarios del programa, El Universal rescató una de las partes donde habló la actriz sinaloense, señalando que ella no era alguien débil, pero si muy sensible y emocional; esto se debe, a las palabras que mencionó el Chef Herrera en contra de la actriz, mencionándole que nadie la quería en la programación. “Soy una mujer muy sensible, muy emocional, pero no soy débil. Me conectó a un pasado mío en un proyecto donde sí hubo una dirección para afectar, que no es el caso aquí”, dijo la actriz en la transmisión del inicio de MasterChef Celebrity, donde salió victoriosa con su platillo de postre, ganándose buenos comentarios de los jueces. Archivado como: William Valdés mamá Master Chef Celebrity