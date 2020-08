William Valdés está de luto por la muerte de reconocido productor

El actor y cantante cubano comparte mensaje de despedida en sus redes sociales

“No puedo creer que ya no estás con nosotros”, escribió el exintegrante de CD9 en esta publicación

¡Inconsolable! El actor y cantante cubano William Valdés, quien formara parte del grupo CD9, está de luto por la muerte de Rubén Ferrer Rubio, productor y representante artístico, quien fue la persona que lo descubrió cuando el joven daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, William Valdés compartió un emotivo mensaje de despedida para el productor Rubén Ferrer Rubio, que hasta el momento tiene más de 20 mil likes, entre ellos de la actriz y conductora mexicana Andrea Legarreta y del conductor colombiano Orlando Segura.

“Es la peor noticia que recibo, no puedo creer que ya no estás con nosotros. Fuiste la primera persona que me dio la oportunidad de hacer televisión sin saber nada”.

El actor y cantante cubano confesó que recordaba el casting para el programa Showbusiness TV, donde se quedó como reportero: “Tantas historias, tantas entrevistas y cuantos sueños te conté que poco a poco los hemos ido cumpliendo. Las obras de teatro, más de 150 juntos”.

Sin ocultar su tristeza por la muerte de Rubén Ferrer Rubio, el exintegrante de CD9 expresó: “Te me fuiste muy temprano, lo último que hablamos recuerdo me dijiste lo orgulloso que estabas de mí por todo lo logrado. Fueron muchas las enseñanzas que nos diste. Siempre creías en el talento joven y hacías lo posible para ayudar al ajeno”.

Se dio a conocer que el productor y representante artístico Rubén Ferrer Rubio, quien también dirigió la carrera del dúo Chino y Nacho, murió este viernes por la mañana en Caracas, Venezuela, debido a una larga enfermedad, aunque no se especificó cuál era esa enfermedad.

Inconsolable, William Valdés le dedicó unas últimas palabras…