Desde entonces el también modelo se unió al equipo de Tv Azteca siendo parte del matutino más visto del momento en la televisión mexicana, pero no todo ha sido maravilloso para William Valdés, pues el ex conductor de ‘Despierta América’ realizó una denuncia a través de su canal de YouTube asegurando que desde que llegó a México ha tenido que lidiar con varias noticias falsas por parte de la prensa que busca ‘desvalorizar’ su trabajo.

“La prensa en México siempre ha tratado de desvalorizar mi trabajo, siempre han tratado de alguna otra manera de dañar mi imagen y sinceramente no entiendo por qué. Estas personas que escriben estos artículos y estos encabezados ni los conozco, nunca les he hecho nada, simplemente su objetivo es dañar mi imagen”, es como comienza a hablar William Valdés ante la situación que le ha causado gran molestia. Archivado como: William Valdés desmiente rumores.

El ex presentador de Univisión explota contra medio de comunicación mexicano

“Ahora me pregunto por qué, por qué querrán dañarle la imagen a un conductor extranjero, cubano… Ya sé, pero eso me lo voy a reservar, entonces llegando aquí a mi casa me llegó la notificación de este artículo que supuestamente yo estoy en un red que se llama Blued, que en mi vida he conocido esta red, y que supuestamente yo estoy en esa red para tener sexo con parejas del mismo sexo”, añadió el carismático conductor cubano.

“Este es un tema que le da morbo a mucha gente, que siempre pregunta ‘¿cuál es la sexualidad de William?’ y aquí te va mi respuesta… Mi sexualidad es mí sexualidad porque la vivo yo y es parte de mi vida y yo he decidido mantenerla en privado, no hablar de ella. Sea bisexual, sea non-binary, sea straight, sea gay… No te importa. No les importa.” Archivado como: William Valdés desmiente rumores.