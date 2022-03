William Valdés se atraviesa un momento complicado.

Afirma que tiene problemas emocionales.

Explota en contra de una de sus compañeras. William Valdés complicado momento. William Valdés es uno de los que se suman a las personalidades que desde jóvenes entraron al mundo del espectáculo, los hispanos lo han visto crecer desde su participación en la cadena e Univisión hasta su actual casa productora de Tv Azteca dentro del matutino ‘Venga La Alegría’, caracterizado por siempre causar polémica con cada uno de los conflictos que presenta en la TV. Pero pese a eso el joven cubano se ha ganado el cariño y admiración de muchas familias hispanas, solo que existe un pequeño detallito con William… Suele ser bastante expresivo, cosa que hemos visto en su participación de MasterChef. El también modelo demuestra a gran detalle sus emociones cuando algo no le parece bien, por lo que en esta ocasión compartió sobre un momento complicado que atraviesa. William Valdés atraviesa un momento complicado en su vida A través de la revista People en Español fue que se compartió que fue de los primeros rostros muy jóvenes que se adentró al mundo de la televisión, algo que caracteriza mucho a William Valdés es ese gran carisma que transmite a través de las cámaras y sus ganas de superarse cada día. Cabe mencionar que tampoco ha ocultado sus momentos más duros a nivel personal a sus 28 años, tras una etapa de recomposición y crecimiento el presentador cubano decidió retomar lo que mejor sabe hacer, entretener a la gente y es a través del programa ‘Venga La Alegría’ que ofrece lo mejor para las personas que lo adoran. Durante una emisión del matutino William Valdés compartió que pasa por un momento complicado en su vida.

El presentador de Venga La Alegría comparte que atraviesa un momento complicado en su vida Durante esta semana el presentador cubano vivió un momento complejo con una de sus compañeras del matutino de Tv Azteca, todo se dio durante su participación en el segmento ‘Los reyes del playback’ en el que el modelo interpretó el tema “Atrévete te te”, luego de que finalizó su presentación una jueza dio su opinión. Su opinión estaba un tanto fuera de lo que fue su participación en sí y fue en ese momento en que todo se volvió todo un conflicto, pues a William no le agradó del todo y lo hizo explotar de rabia y así se lo hizo saber, “Sé coherente con lo que estás diciendo. Lo que te estoy pidiendo es que no me compares”. Archivado como: William Valdés complicado momento.

William Valdés hace de las suyas en plena transmisión “William creo que estás esforzándote, se nota que estás buscando concepto, que estás tratando de meterle algo creativo, diferente que nos lleve a percibirte de manera distinta. Yo creo que ahorita el nivel que está tomando la competencia te tiene que llevar a no descuidar la producción, lo que es la parte que nosotros vemos de escenografía”, expresó Samia quien es una de las juezas del segmento y a partir de ahí el conflicto inició. “Hay que meterle un poquito más, llevarlo un poquito más a lo fastuoso ve lo que acaba de presentar por ejemplo ahorita Laura, la competencia se está poniendo muy dura me refiero a lo que está atrás”, agregó la jueza de ‘Los reyes del playback’, por lo que William Valdés no se quedó callado y le respondió muy contundente.

El presentador cubano explota en contra de una compañera de Venga La Alegría “Mira Samia yo te entiendo y tengo que decirlo porque la verdad aquí la producción se esmera… No pueden comparar la producción de Laura con lo que yo acabo de hacer”, expresó William un tanto molesto, posterior a eso agregó “Estoy ya cansado que sigan comparando las producciones de cada quien, son nuestras ideas”. “Si me molesta un poco cuando nos comparan las producciones de cada personaje, sé que es una competencia pero ya estuvo con la comparación de los personajes. Yo creo que se tienen que concentrar en el lip syncing, es ‘reyes del playback’ no es reyes de quien hace una mejor parodia”, argumentó William Valdés. Archivado como: William Valdés complicado momento.

El conductor de televisión hizo un berrinche ante las cámaras De un momento a otro la postura del cubano cambió por completo y se tornó totalmente molesto ante los comentarios de quien es una de las juezas del programa, y de esta manera se lo hizo saber, “Si yo le pongo diez mil pesos a producción te traigo mañana una producción de Hollywood, entonces se coherente con lo que estás diciendo”. Luego de que el cubano diera a conocer su inconformidad Samia quizá de manera de ‘pique’ continuó diciendo que si no le parecía que lo comparara con una de las presentadoras del matutino lo podría hacer con alguien más, por lo que William reaccionó de forma explosiva una vez más, “No me compares, es que lo que estoy pidiendo Samia es que no me compares”.

William compartió a través de redes que pasa por momentos complicados William rescató que este fue su primer berrinche del 2022, “Al público una disculpa por este berrinche que acaban de ver, es mi primer berrinche en este 2022 porque la verdad he cambiado de una manera increíble, pero algo que nunca va a dejar William de hacer es quedarse callado cuando hay este tipo de injusticias”. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Tras ese conflicto recurrió a las redes sociales para manifestar que está atravesando un momento complicado de su vida, mediante su cuenta de Twitter expresó lo siguiente, “Estoy pasando por un momento muy personal en mi vida mi reacción de hoy fue justo por lo que estoy pasando. Es algo serio que aunque no hay excusa para reaccionar de esa manera a Samia le pido una disculpa. También una disculpa a todos los que ven Venga la alegría”. Archivado como: William Valdés complicado momento.

Asegura que tiene problemas emocionales “Este año decidí ser diferente y mi reacción de hoy es no más el efecto que esto está haciendo en mí. Soy un ser humano con un chin… de ped… mentales y problemas emocionales que estoy superando. Mi más sincera disculpa”, fue la forma en que concluyó su mensaje a través de Twitter. Sin duda no es la primera vez que el modelo cubano tiene un arranque de berrinches a través de las cámaras, pues durante su participación en MasterChef también los espectadores y sus compañeros presenciaron momentos como los que se vivió en una reciente emisión de ‘Venga La Alegría’.

Internautas muestran su apoyo y afecto a William Valdés Ante su gran paso muy sincero a través de redes sociales, sus fieles seguidores no tardaron en responder su tuit reconociendo la gran persona que es dejando de lado los berrinches que William suele tener repentinamente, sin dudarlo lo llenaron de ánimos y le demostraron todo su afecto. “¿Porqué siempre te echas la culpa? Los demás también tienen parte de culpa”, “La Señora también tiene sus falsos sentimientos de superioridad y una forma no muy agradable de decir las cosas”, “Ya basta echarte la Culpa por favor. Nadie es perfecto”, “Es válido q si hay cosas en tu vida personal q no están bien, tu estado emocional no sea el adecuado”, fueron algunas de las respuestas por parte de los internautas ante el tuit de William Valdés. Archivado como: William Valdés complicado momento.