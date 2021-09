William Valdés hace una fuerte acusación en contra de un famoso chef

Arremete contra el chef Herrera

"Es un mam#%&". El conductor cubano, William Valdés, después de haber sido despedido del programa Despierta América, sorprende en entrevista al hacer una fuerte acusación en contra de un famoso chef: "Así como es en cámaras es en la vida real", comenta el conductor ¿A quién se referirá? Vaya que las cosas no han estado nada fáciles para el conductor cuba William Valdés, y es que desde hace ya varios años el presentador ha intentado hacerse de un espacio en el mundo del espectáculo, participando en varios programas y tocando puertas desde Univisión hasta Azteca México, en donde actualmente trabajó para el reality MasterChef Celebrity México. William Valdés hace fuerte acusación en contra de un famoso chef Fue ahí en donde el conductor cubano, William Valdés, denunció un trato que realmente le pareció muy grosero por parte de uno de los chefs del reality de cocina, asegurando inclusive que había sido discriminado por su nacionalidad cubana y que realmente ese personaje era así en la vida real. Mediante una entrevista con su ex compañera, Matilde Obregón, el también actor de 27 años, denunció un trato que tuvo con uno de los Chesf del programa, quien no dudó en comentar que realmente había sido un grosero con él, a tal grado de que entre todos sus compañeros, él había sido el que más críticas duras había tenido durante toda su participación.

“Él siempre me tiró mala onda”; William Valdés hace fuerte acusación en contra del chef Herrera Y es que todo comenzó cuando Matilde Obregón le cuestionó a William Valdés sobre el trato que había recibido durante el concurso, destacando también el supuesto comportamiento que había tenido el chef Herrera desde un inicio con el cubano: “Yo al principio creía que el chef Herrera te tiraba mala onda, porque todo lo que decias o hacías lo criticaba”. A lo que William Valdés sin tapujo alguno le cuestionó a Matilde: “¿Al principio? Él siempre me tiró mala onda”, comentó firme el también cantante de la boy band mexicana CD9, banda en la que despegó su carrera musical como tal, siendo reemplazado por Bryan Mouque, integrante que permaneció durante varios años en la agrupación.

Nunca había contado eso; William Valdés hace fuerte acusación en contra de un famoso chef Sin embargo, las cosas estaban a punto de comenzar, ya que después de afirmar que el chef Adrián Herrera le tiraba mala onda, William Valdés contó el desplante que el culinario mexicano tuvo al inicio de la competencia, comentando que se había portado muy grosero con él cuando le cuestionaron el porqué de su actitud: “Pues fíjate que la verdad no sé y es la primera vez que lo voy a decir porque no lo he dicho en ninguna otra ocasión”, inició. Posteriormente a esto, el cubano contó la experiencia que tuvo con el culinario mexicano: “Los primeros días de grabaciones estábamos todos afuera y el chef Herrera andaba con su camarita, y yo le digo ‘que cool tu cámara’ y para sorpresa del mismo conductor, no fue la respuesta que él esperaba obtener.

¿Y tú quién eres?; William Valdés hace fuerte acusación en contra de un famoso chef “Y él se voltea, pero bien en serio, estaba la Choco, estaba Laura Zapata, y me dice ‘¿y tú quién eres?'”, estas palabras provocaron gran sorpresa inclusive para la conductora Matilde Obregón, quien al igual que William Valdés no se esperaba esa respuesta del chef Herrera. Tras esto, el mismo culinario se respondió y a palabras de William él le comentó: “Ah, eres el cubanito, aquí celebridad en este país no eres, este país es de mexicanos, y yo de ‘a la madre’, directamente y Choco y Laura no sabían en donde meterse y yo me quedé como de ‘ah okay’ y luego dijo, ‘ah es que yo aquí no conozco a nadie”.

“Soy una persona muy explosiva” “Y entonces, ahí fue como pausa, este señor qué onda, porque definitivamente no fue broma, porque no estamos ni en el programa aún grabando, y estamos fuera del foro, sí siempre noté una mala onda de él y en cómo me decía las cosas”, comento el presentador William Valdés ante los tratos que estaba recibiendo por parte del chef Herrera durante su participación en Master Chef México. Después de estas declaraciones, William Valdés comentó que él siempre había sido una persona explosiva, defecto que no sabe si el equipo de producción se lo dijo al Chef Herrera: “Hay psicólogos en la producción que saben exactamente cuáles son tus puntos débiles y no sé si ya lo habían platicado con él que yo soy una persona muy explosiva, exploto muy rápido”.

“Tenía un trato diferente” A pesar de esto, William Valdés comentó que aun así nunca explotó durante el programa pero sí le dijo de groserías al chef Herrera: “Yo no exploté en Master Chef, una vez sí le dije chin&%$# tu madre pero pues sí, no se lo dije en el aire, pero pues sí”. El actor cubano también destacó que los tratos que recibía de parte de él eran muy diferentes a los que les daba a sus compañeros, ya que el cantante pasaba por criticas sumamente duras a la de los otros participantes: “La verdad no concordaba las cosas que me decía a mi y luego trataba a la Bebeshita tan lindo y la Bebeshita no es tan muy buena cocinera y ella lo sabe, se lo he dicho y la quiero mucho pero es la realidad”.

“Con ciertas mujeres tenía más inclinación de ser buena onda” William Valdés destacó que el chef Herrera trataba mejor a las mujeres que a él en la competencia: “Yo noté que con ciertas mujeres tenía como más inclinación y era más buena onda aunque la comida no fuera cool y luego pasaba yo y era como de qué está pasando”, comentó que el cantante de 27 años. Para finalizar, William lanzó unas fuertes declaraciones en contra del chef Herrera, comentando que así como era en la televisión era en la vida real, un mamo#$%, y que realmente no estaba ejerciendo un personaje, sino que realmente era él, despotricando contra el culinario por la actitud que tuvo hacía él.

“Y para que la gente lo sepa es un…” “Y para que la gente lo sepa, el chef Herrera es tal como es en cámara, o sea como que así es su personalidad, no es un personaje, es así, es mam#$& hay que decirlo, es ma#$&, pero pues bueno, la verdad hicimos lo que pudimos”, finalizó William Valdés al detallar la experiencia que tuvo durante su participación en el reality de cocina, Master Chef. Ante estas fuertes declaraciones, muchos seguidores de Matilde Obregón llegaron al video en donde entrevistaba a William, en donde mucho se dividió los comentarios, unos usuarios se pusieron en el lugar del cubano, mientras que otros argumentaban que “él siempre trataba de justificarse con algo”.

Seguidores reaccionan a las palabras de William Valdés Una seguidora comentó que William Valdés “ya le daba mucha flojera”; “Ay no, que weva que bueno que se fue, siempre buscaba justificarse”, a lo que otra chica comentó: “Pues te tratan de acuerdo con la vibra que transmites, si eres cool pues te tratarán de igual forma, pero si eres todo lo contrario pues obviamente no”. “Nuevamente demeritando a la gente como de costumbre, con qué caras dices quien sí y que no, si tú no sabes hacerlo y no tienes el conocimiento de lo más básico, la soberbia es terrible y desafortunadamente no te deja ver quién realmente eres, se te trata como trates y seas, y es una realidad. Pero bueno, justificándose como siempre todos, contra mi y yo tan bueno”.