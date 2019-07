Página

William Valdés habló sobre su salida de ‘Hoy’

El cubano mencionó si se unirá a Telemundo

Los internautas tuvieron diferentes puntos de vista sobre su carrera

William Valdés se destapó y decidió dar la cara para confirmar si lo corrieron de Televisa y reveló si llegará a Telemundo, como muchos han especulado.

William Valdés se ha caracterizado por ser un presentador entregado a su trabajo que ha sabido reconocer los momentos más críticos de su carrera y en base al esfuerzo ha logrado salir adelante.

No obstante, los rumores sobre su salida de Televisa han ido creciendo poco a poco y fue el mismo conductor quien se encargó de revelar si es verdad que dejaría la cadena para integrarse a las filas de Telemundo.

En una entrevista para el portal ‘People en Español’, el cubano de 25 años confirmó: “Es una mentira que renuncio a Televisa. Solo me ausentaré, pero en ningún momento renuncio y en ningún momento fui despedido tampoco”.

Asimismo, William Valdés confesó que aunque sale de ‘Hoy’, en Televisa tiene las puertas abiertas: “Me salió la oportunidad de participar en un show para Xfinity latino Entretainment Channel, voy a crecer muchísimo. Siguen las puertas abiertas con la productora de Hoy, y tengo otros proyectos que había hablado en Televisa. Cuando yo quiera regresar tengo las puertas abiertas”.

Con respecto al plano laboral y el ser señalado como conductor de matutinos, William Valdés dejó claro: “Lo que quiero es que la gente no me encasille como presentador de las mañanas y no me quiero quedar ahí, quiero crecer. Quiero hacer otro tipo de shows. Por eso tomé esta oportunidad”.

