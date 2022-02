“Me reí muchísimo, aprendí de música latina, de canciones antiguas que teníamos listas en reproducciones y me la pasé súper bien. La verdad no tenía mucho tiempo para… porque estábamos trabajando todo el día, pero el ratito que teníamos siempre teníamos música y la pásabamos súper bien”, expresó Alicia en una entrevista promocional para la película.

“También descubrimos que la actriz vive en Los Ángeles desde el 2014. La chica ha tratado de ingresar al mercado americano, y aunque aún no ha dado su golpe de suerte, muchos la comparan con Penélope Cruz. A pesar de los intentos para salvar su relación, dice la revista que Elizabeth no aguantó más y fue ella quien decidió que ya era demasiado y fue cuando William publicó el mensaje que ya estaba listo para un nuevo capítulo en su vida”.

A continuación, la periodista Tanya Charry reveló que tuvo la oportunidad de hablar con uno de los tres implicados en este ‘triángulo amoroso’, el actor cubano William Levy, quien de manera textual le dijo lo siguiente: “(A) esta chica no la veo desde que hicimos la película. La vi ahora en España para los Premios Latinos, nada más, y yo no quiero que esta revista comience con faltas de respeto hacia mí y hacia mi familia”.

“Elizabeth debe de tener un poco de amor propio”

Como suele ocurrir en este tipo de casos, la supuesta infidelidad de William Levy a su ahora ex Elizabeth Gutiérrez, usuarios no tardaron mucho tiempo en expresar sus puntos de vista: “Elizabeth debe tener un poco de amor propio y dignidad, quererse un poquito y no seguir arrastrándose por alguien que no la ama ni la valora”.

“‘Le faltan el respeto a mis hijos y mi familia’, ¿no será él que les falta el respeto con tantas infidelidades?”, “En su tiempo se dijo del amorío con la Bracamontes y todo quedó en especulaciones y después nos enteramos de que siempre si había habido algo. Tiempo al tiempo”, “Así dicen todos y después resulta que sí”.