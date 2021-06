“Muy buena la actuación y todo, pero no es el tipo de historia para @Willevy estamos acostumbrados a verlo actuar diferente, donde no se deja dominar”, escribió una de sus fanáticas a lo cual el actor respondió “les prometo que hemos hecho todo lo posible para sacar adelante a Sebastián.” Archivado como: William Levy responde críticas

El actor cubano se ha caracterizado es ser uno de los pocos famosos en estar al pendiente de los comentarios de sus seguidores a través de sus redes sociales, es por eso que cuando empezaron a surgir las críticas sobre su actuación en dicha producción no tardó en contestar y hacer frente a lo que piden de él.

Por la participación del actor de origen cubano , se han generado varias críticas debido a que muchos usuarios dejan entrever que su actuación no es lo que se esperaba e incluso comparan sus trabajos anteriores con el actual.

“Nunca lo había visto actuando y me ha gustado. Tiene una picardía que me encanta”, “Me encantó, súper protagonistas”, “Es una adaptación muy interesante”, “Que buen papelazo haces”, entre otros comentarios se observa en sus fotografías dejando en claro el cariño y admiración que le tienen al actor. Archivado como: William Levy responde críticas

No todas las opiniones han sido negativas, varios de sus fanáticos han demostrado su apoyo hacia el actor y su trabajo en las fotografías que postea el actor, admirando la labor que realiza.

Tan sólo a finales del 2020 varios medios de comunicación daban a conocer que él sería protagonista de la nueva producción de Telemundo y desde un principio no recibió buenos elogios debido a su apariencia que describían como plástica, poco después cuando se estrenó el primer capítulo el público lo criticó por emular el acento colombiano y no dar un buen resultado.

En la carrera de William Levy no es la primera vez que ha generado críticas sobre las proyecciones en las que ha trabajado, a lo largo de su labor en la actuación el actor se enfrentó a los comentarios que los demás hacen y es algo en lo que trabajó para poder lidiar.

