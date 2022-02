¿William Levy le fue infiel a su esposa?

Vieira Vidente revela la verdad tras la separación del actor cubano y Elizabeth Gutiérrez

Además, la reconocida psíquica dice si en esta ocasión la separación es definitva o habrá reconciliación Vaya revuelo causó el anuncio de que, tras casi 20 años de matrimonio, la pareja formada por William Levy y Elizabeth Gutiérrez había decidido separarse. Los rumores de inmediato apuntaron a una nueva infidelidad, pero ahora, la reconocida psíquica Vieira Vidente revela la verdad tras la separación del actor cubano y su ahora exesposa. A través de su canal oficial de YouTube, donde poco a poco se acerca al millón y medio de suscriptores. la vidente compartió un revelador video donde comparte que es lo que pasará en esta ocasión, si la separación es definitiva o si habrá reconciliación. Sigan leyendo… ¿Por qué se separaron William Levy y Elizabeth Gutiérrez? Antes de entrar de lleno con su lectura de cartas, Vieira Vidente quiso dejar en claro que todo esto lo hace con total respeto tanto para William Levy como para Elizabeth Gutiérrez, así como para los hijos de ambos: “Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que él es muy mujeriego desde pequeñito”. “Elizabeth, tú has estado vendada todo este tiempo, desde que comenzaste esta relación con él, él ya era así, te enamoraste ciegamente. Siempre has batallado, siempre, lo has soportado y has estado en las buenas y en las malas, pero él ha jugado un papel muy importante”, reveló la psíquica.

“William Levy sale por la puerta grande” Luego de decir que William Levy tiene su magia y sus propias ‘mañas’, Vieira Vidente reveló que el actor cubano salió por ‘la puerta grande’, dándole la espalda a Elizabeth Gutiérrez: “Veo también que ambos van a tener problemas más adelante, estamos hablando de 2023 o 2024, por la plata, el dinero”. “William, debes tener cuidado porque te viene una traición de parte de una persona muy allegada a ti, que sabe mucho de ti, que tú no te lo vas a esperar. Tú en estos momentos te sientes entre la espada y la pared: ‘¿estoy con esta persona o me quedo con la otra?'”. De los rumores más fuertes que se han filtrado en las últimas horas es que el actor cubano inició una relación, estando casado, con la también actriz Alicia Sanz, quien habría sido la tercera en discordia.

El actor cubano estaría muy confundido con lo que está pasando Sin dejar pasar mucho tiempo, Vieira Vidente aseguró que William Levy “está más confundido que un reloj de a peso”, así como muy dolido por su separación de Elizabeth Gutiérrez: “¿En qué aspecto? Por sus hijos, porque ellos querían verlos unidos, pero yo veo aquí que él tuvo una conversación muy fuerte y seriamente con ambos (refiriéndose a Christopher Alexander y Kailey Alexandra). “Te sale una mujer de pelo negro que está en el medio, muy reconocida, no veo que sea cubana. Esta mujer, nuevamente, es muy reconocida en el mundo, pero no es para él, veo que es algo temporal, no veo que se case con ella, esto es una ‘calentura’ de momento”, compartió la psíquica con sus seguidores.

Elizabeth Gutiérrez fue quien habría dado por terminada la relación Otra de las cartas le reveló a la vidente que Elizabeth Gutiérrez, cansada de las infidelidades de su marido, dijo que había sido suficiente y que esto era mucho para ella: “Veo que vienen muchos inconvenientes para ambos. Ella no se está sintiendo bien y piensa que saliendo se va a reponer. Ella ha aguantado porque lo ama y por sus hijos”. “Yo siempre he dicho: ‘perro huevero hasta que le quemen el hocico’. El hombre, o la mujer, que hace las cosas la primera vez lo sigue haciendo la segunda, la tercera y la cuarta porque sabe que su pareja lo perdona y lo acepta, y también muchos lo aceptan por no quedarse solas, por conveniencia o por sus hijos”, comentó Vieira Vidente, quien aún tendría más por decir.

Vieira Vidente asegura que William Levy es adicto al sexo Cuando nadie se lo hubiera imaginado, Vieira Vidente se dirigió a Elizabeth Gutiérrez para decirle que el actor cubano William levy es adicto al sexo: “A él le gusta mucho ‘aquellito’, pero también aparte de que bebe, él también tiene otras ‘cositas’ que no voy a mencionar”. “Nadie es perfecto en la vida, pero si veo aquí que el sol sale para ambos, él va a dar mucho de qué hablar. Este 2022 lo terminan William Levy y ella dando mucho de qué hablar, pero para 2023 los vamos a ver juntos nuevamente”, comentó la psíquica, quien está a punto de terminar con su lectura de cartas.

La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ¿es definitiva? “Aquí veo que hubo una discusión bastante fuerte, por la que tuvo que tomar la decisión de dejarla, pero en primicia yo les digo: no es definitivo. Yo veo que nuevamente vuelven otra vez, una vez más, y yo veo que sus hijos tendrán un papel muy importante para que esto suceda”. A punto de concluir, Vieira Vidente resaltó que la causa de la separación de la pareja fue una infidelidad de parte de William Levy, además de que no ve que él vaya a cambiar: “Aunque vuelvan nuevamente, él seguirá haciendo de las suyas. Si no cambió cuando tuvo a sus hijos, no va cambiar más” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Pobre Elizabeth, que Dios le ayude y le dé fuerza para seguir adelante” Admiradores de la reconocida psíquica no dejaron escapar la oportunidad para expresar sus puntos de vista tras esta lectura de cartas: “Pobre Elizabeth, que Dios le ayude y le dé fuerza para seguir adelante”, “Puede mas una cara bonita que la dignidad y el amor propio la mayoria de las ocasiones ponemos de escudo a los hijos y no nos damos cuenta que al no ser feliz transmitimos lo mismo a nuestros pequeños”. “Que a Elizabeth le aparezca un buen amor, hombre digno de ella”, “Es una pena… Cree que toda la vida va a ser joven y guapo… Los años pasan y lo único que queda es lo de adentro y quien te amó en los momentos adversos y quien te acompaña en la vida. Eso es amor y lamentablemente hay hombres q no valoran”.