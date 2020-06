William Levy es captado mientras lo besa una mujer

“Gracias por darme siempre tanto amor, mi vida”, dijo el actor

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez aparece en traje de baño

Ni quien lo hubiera imaginado, pues mientras el actor William Levy se deja besar por otra ‘mujer’, su esposa, la también actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, aparece en traje de baño.

Con más de un millón de reproducciones hasta el momento, el video donde William Levy fue descubierto siendo besado por otra ‘mujer’, está disponible en su cuenta oficial de Instagram.

En poco menos de un minuto, se observa al actor, quien nació el 29 de agosto de 1980 en Cuba, siendo abrazado en todo momento por su pequeña hija Kailey Alexandra Levy, quien le insiste una y otra vez que le dé “besitos”, a tal grado que, a manera de broma, William Levy pide que alguien lo ayude y confesar que está cansado.

Ya en un tono más serio, el actor compartió un emotivo mensaje para acompañar esta publicación, que tiene más de 300 mil likes:

“Mi niña hermosa @kaileylevy19 dentro de poco se me hace mujer, pero siempre va a ser mi chiquita hermosa. Gracias por darme siempre tanto amor, mi vida. Papi te ama!!! Yo sé que cuando crezcas estos abrazos y besos será alguien más quien los disfr… a ver, a ver, a ver. UN MOMENTO!!! Estos besos y abrazos siempre van a ser míos!!!”.

William Levy terminó su mensaje con la siguiente pregunta: “¿Quiénes se identifican con esto? #padrehija #miprincesa #amor”.

La actriz y conductora Luz Elena González, conmovida por este video y por las muestras de cariño de la pequeña Kailey Alexandra a su famoso padre, comentó: “Tan bellos”, mientras que el conductor Rodner Figueroa posteó emoticones de corazones rojos.

Cabe destacar que son contadas las ocasiones en las que William Levy comparte momentos tan íntimos con sus seguidores, algo que fue una grata sorpresa, y más que abriera su corazón y escribiera un emotivo mensaje, aunque algunas fans se lo tomaron de otra manera: “Yo con un padre así, mato a mi mamá, te amo William”, lo que el actor se lo tomó con gracia.

“Es el amor más puro y desinteresado, gózalo William”, “¿Ya tienes para espantar buitres? Jajaja, está hermosa la niña y el papi, oh Dios mío”, “¿Alguien que me explique por qué es tan guapo?”, “Un padre siempre será un padre y ese amor no se sustituye por nada”, “Yo también estaría besándote todo el santo día”, “Amor divino y puro”, se puede leer en más comentarios.

Por su parte, una internauta notó un detalle que para muchos no pasó desapercibido: “Me da risa que William evita que le bese la boca, mis respetos porque ya está grandecita”.

“Jajaja, no lo niegues, chiquillo, te derrites literalmente por tu princesa, a cualquier arrumaco se te cae la baba, disruta de esos momentos que son únicos y especiales”, “La princesa tuya va a ser una hermosa mujer por dentro y por fuera. Felicitaciones, William”, expresaron más seguidores de William Levy.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ