Desde señalamientos en que no se les veía nunca juntos, de que Elizabeth Gutiérrez estaba ‘sometida’ por el actor y que el rubio no le guardaba el menor respeto y supuestamente le ponía los cuernos con las protagonistas de sus telenovelas como Jacky Bracamontes, Maite Perroni y la más reciente con quien trabajó en Café con Aroma de Mujer, fueron los que opacaron su relación.

Tras el anuncio de la separación, la gente se alegra por Elizabeth Gutiérrez

A través de la cuenta de Instagram de ‘Chica picosa’, quien fue la primera en dar a conocer la noticia, la gente se volcó en felicitaciones para Elizabeth Gutiérrez luego del comportamiento frío y distante del que supuestamente se aseguraba tenía William Levy con ella, pese a tener a sus dos hijos juntos.

“Hace años no son pareja”, “Era sólo anunciarlo la verdad yo nunca vi una pareja de enamorados.. Vi una familia unida mas no amor entre ellos dos .. Pero bueno es mi opinión”, “Ya se había acabado, hace mil años nomas que ella no sabia”, “Por fin lo dejó ir… que bueno ella se dedicaba nada mas a andar tras de él cuidándolo y no era feliz”, “Al fin, se voloró ella, esta muy guapa como para estar rogándole al marido ese”, comentaron algunas personas.