El secretario de Justicia William Barr declaró que no hay motivo para designar un fiscal especial para la investigación de un presunto fraude electoral o al hijo de Joe Biden

“No veo razón alguna para designar a un fiscal especial y no tengo planes de hacerlo antes de abandonar el cargo”, aseveró Barr

Donald Trump había pedido a su abogado personal que revisara si el presidente tenía el poder de designar a un fiscal especial

El secretario de Justicia William Barr declaró que “no veo razón alguna” para designar a un fiscal especial para investigar denuncias de fraude electoral o al hijo del presidente electo Joe Biden, informó The Associated Press.

El lunes en su última conferencia de prensa como secretario de justicia, Barr afirmó que la investigación sobre las finanzas de Hunter Biden “se está llevando a cabo de manera responsable y profesional”.

“No veo razón alguna para designar a un fiscal especial y no tengo planes de hacerlo antes de abandonar el cargo”, aseveró.

“Si yo pensara que un fiscal especial es apropiado, nombraría uno, y no lo he hecho”, agregó.

En su conferencia de prensa Barr también reforzó que los funcionarios federales creen que Rusia estaba detrás de la operación de ciberespionaje dirigida al gobierno de Estados Unidos. Trump había sugerido sin pruebas que China podría ser responsable.

Barr dijo a The Associated Press en una entrevista anterior que no había visto evidencia de fraude electoral generalizado, a pesar de las afirmaciones infundadas de Trump.

Barr también dijo que no hay autoridad federal para confiscar las máquinas de votación utilizadas en estados clave, como el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, sugirió que había ordenado, de acuerdo con ABC News.

“No veo ninguna base ahora para la incautación de máquinas por parte del gobierno federal, ya sabes, una incautación total de máquinas por parte del gobierno federal”, dijo.

El mandatario ha seguido impulsando afirmaciones infundadas incluso después de que el Colegio Electoral formalizara la victoria de Biden el pasado 14 de diciembre.