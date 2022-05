La película ‘Emancipation’ hubiera sido el primer estreno cinematográfico de Smith desde que le dio una cachetada a Chris Rock en los Oscar en marzo pasado. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una versión oficial de parte de los representantes de Apple y Westbrook Inc.

Según un cineasta, del cual se desconoce su identidad, que ya vio algunas imágenes de esta cinta, “Will Smith va a ganar dos”, refiriéndose a otro premio de la Academia, aunque cabe recordar que el actor no podrá asistir a eventos de la Academia de Hollywood durante una década.

De acuerdo con información de Variety , que retomaron otros medios como New York Post y Vanity Fair, Westbrook Studios, la productora de Apple y el propio Will Smith, retrasó el lanzamiento este drama de acción, que originalmente estaba programado para aparecer en el circuito de festivales de cine este otoño. Tampoco llegará a la plataforma.

¿Siguen sin perdonarlo? Tal vez Will Smith nunca se imaginó que la cachetada que le dio a Chris Rock en la entrega de los Oscar, quien le hizo una broma a su esposa , Jada Pinkett Smith, le traería graves consecuencias, y una de ellas se dio a conocer hoy: el estreno de su película ‘Emancipation’ verá la luz hasta el 2023.

P0r lo pronto, el actor aparecerá el próximo 20 de mayo en la temporada 4 del programa de entrevistas de Netflix de David Letterman, llamado “Mi próximo invitado no necesita presentación”. Cabe destacar que el episodio donde aparece Will Smith se filmó antes de los Oscar.

Según una fuente de Bloomberg, varios proyectos de Will Smith se habrían visto afectados por la cachetada, por ejemplo. Netflix supuestamente canceló una secuela de la película de acción de 2017, Bright’. También, se suspendieron una película separada de Netflix y una película para Sony.

Varias fuentes compartieron que Antoine Fuqua, director de la cinta, todavía está en la posproducción y es posible que no esté lista a tiempo para este año. La película sufrió numerosos retrasos debido al traslado de la producción de Georgia a Luisiana en protesta por las leyes de restricción de votos del estado, la destrucción provocada por el huracán Ida y la pausa por casos de COVID en agosto de 2021.

De acuerdo con información de Variety, la cachetada de Will Smith a Chris Rock habría sido un tema dominante en torno a la promoción de la película ‘Emancipation’, ya sea que el actor estuviera involucrado o no, pero si bien esta controversia es un factor destacado en el cambio previsto, habría algo más.

Otras películas de Apple saldrían antes que la de Will Smith

Pero no todo sería por ‘culpa’ de Will Smith. ya que Apple tiene listos varios estrenos para la segunda mitad de este año, pues muchas de sus películas podrían comercializarse para obtener un importante impulso de premios, entre ellas, ‘Cha Cha Real Smooth’, con Dakota Johnson, a estrenarse el 17 de junio, así como ‘Luck’ el 5 de agosto.

Apple tiene varias películas sin fecha, como The killers of the flower moon de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Jesse Plemons. El reconocido director también sigue en la sala de edición con su colaboradora Thelma Schoonmaker. La adaptación cinematográfica de 200 millones de dólares también podría enfrentar un posible retraso para 2023.