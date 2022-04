Los informes policiacos señalan que el asalto sucedió poco después de que la estrella de Fresh Prince of Bel-Air obtuviera su primer Grammy de rap, junto con DJ Jazzy Jeff. Supuestamente el actor le pidió a su guardaespaldas Charles Alston, que “atacara” al promotor de discos, William Hendricks.

En medio de la polémica por la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock en la ceremonia de la entrega de los Oscar, ahora resurgen fotografías del actor desde la cárcel, hace años y la policía dice qué pasó instantes después del altercado, precisamente dentro del inmueble, de acuerdo a información de la cuenta de Instagram The Perez Hilton y las agencias AP y EFE.

¿QUÉ LE HICIERON AL ACTOR LAS AUTORIDADES?

Una fuente le dijo a la revista sobre las consecuencias de 1989: “Will tuvo que pasar una noche en la celda de la estación de policía de West Philadelphia con otros reclusos despertándolo toda la noche y pidiéndole un autógrafo. Fue la peor noche de su vida. Quiere olvidar que sucedió alguna vez. Es probable que también quiera olvidarse de The Slap, pero eso no sucederá pronto.”.

Ahora, tras la agresión al comediante se informó que la Policía de Los Ángeles se preparó para arrestar a Will Smith después de que abofeteara al humorista Chris Rock en los Óscar, según el productor de la ceremonia, Will Packer, de acuerdo a información publicada por la agencia de noticias EFE y AP, así como el portal de Infobae.